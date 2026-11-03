Σέρρες: Συνελήφθη ο γιος του Γιώργου Χαντζίδη για τη δολοφονία του

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Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο γιος του Γιώργου Χαντζίδη που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρρες, την 1η Αυγούστου.

Ο 36χρονος συνελήφθη στις Σέρρες, μετά από ένταλμα, που, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, εκδόθηκε σε βάρος του.

Τον 68χρονο είχε βρει νεκρό ο γιος του και κατά πληροφορίες, δεν έφερε εξωτερικά τραύματα, ενώ δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης στο σπίτι.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 68χρονος έφερε εσωτερικά τραύματα στην κοιλιακή χώρα από θλων όργανο, πιθανότητα σφυρί η ματσόλα, με αποτέλεσμα οι έρευνες να στραφούν στην κατεύθυνση της εγκληματικής ενέργειας.

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