Μάχη μέχρι την τελευταία ψήφο στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Αντίστροφη μέτρηση για τα exit polls – Ο Τραμπ πανηγυρίζει για το… Γκουάμ

Takeaways by to pontiki AI Οι Ρεπουμπλικανοί εξασφάλισαν τη θέση του...

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Την ώρα που η ψηφοφορία στις περισσότερες αμερικανικές πολιτείες συνεχίζεται, με επίδικο τις 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων και περίπου το ένα τρίτο των εδρών της Γερουσίας (34 από τις 100), ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε την ευκαιρία να πανηγυρίσει με αφορμή τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Παράλληλα, τα μεσάνυχτα της Τρίτης αναμένονται τα πρώτα exit polls για την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση των ΗΠΑ.

Τα πρώτα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 ήρθαν από το Γκουάμ, το νησιωτικό έδαφος των ΗΠΑ στον Ειρηνικό, όπου οι κάλπες έκλεισαν νωρίτερα λόγω της διαφοράς ώρας.

Σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα, οι Ρεπουμπλικανοί ανέκτησαν τον έλεγχο της κυβέρνησης του Γκουάμ, με επικεφαλής του ψηφοδελτίου τον Βισέντε Άντα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να συγχαρεί τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για τη θέση του κυβερνήτη, Τόνι Άντα, ο οποίος, σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα, προηγείται του υποψηφίου των Δημοκρατικών με διαφορά 1.020 ψήφων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ παρουσίασε την επίδοση των Ρεπουμπλικανών ως ενθαρρυντική εξέλιξη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα ακολουθήσουν ανάλογα αποτελέσματα και στην υπόλοιπη χώρα, όπου εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές.

Τραμπ: «Ελπίζω να είναι ένδειξη για όσα έρχονται»

«Το Γκουάμ, που ανέκαθεν θεωρούνταν έντονα Δημοκρατικό, μόλις ανακοίνωσε νωρίς μια νίκη των Ρεπουμπλικανών στην κορυφαία θέση, αυτή του κυβερνήτη. Συγχαρητήρια στον Τόνι Άντα!», έγραψε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στα αποτελέσματα για το τοπικό νομοθετικό σώμα, όπου οι Ρεπουμπλικανοί καταγράφουν επίσης κέρδη.

«Επίσης, οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την πλειοψηφία στην Πολιτειακή Γερουσία. Ουάου, ελπίζω αυτό να είναι ένδειξη για όσα έρχονται!», πρόσθεσε.

Παρότι ο Τραμπ χρησιμοποίησε τον όρο «Πολιτειακή Γερουσία», το Γκουάμ διαθέτει μονοθάλαμο νομοθετικό σώμα με 15 μέλη και δεν αποτελεί αμερικανική πολιτεία.

Σύμφωνα με την τελευταία ανεπίσημη καταμέτρηση, οι Ρεπουμπλικανοί καταλαμβάνουν οκτώ από τις 15 θέσεις του τοπικού νομοθετικού σώματος, έναντι επτά των Δημοκρατικών.

Προβάδισμα 1.020 ψήφων για τον Ρεπουμπλικανό Τόνι Άντα

Σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα που δημοσίευσε η εφημερίδα Guam Daily Post, το Ρεπουμπλικανικό ψηφοδέλτιο των Τόνι Άντα και Ε.Τζ. Κάλβο συγκέντρωσε 15.945 ψήφους, ποσοστό 51,45%.

Αντίθετα, το ψηφοδέλτιο των Δημοκρατικών, με τις Τερέζ Τερλάχε και Σαμπίνα Πέρες, έλαβε 14.925 ψήφους, ποσοστό 48,15%.

Η διαφορά μεταξύ των δύο συνδυασμών ανέρχεται σε 1.020 ψήφους, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Εκλογική Επιτροπή του Γκουάμ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, τοπική ώρα.

Το αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς ανοίγει τον δρόμο για αλλαγή στην ηγεσία της τοπικής κυβέρνησης, η οποία βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών.

Παράλληλα, οι Ρεπουμπλικανοί εμφανίζονται να εξασφαλίζουν την πλειοψηφία στο νομοθετικό σώμα του Γκουάμ, ενισχύοντας την παρουσία τους στην τοπική πολιτική σκηνή.

Οι Δημοκρατικοί προηγούνται στην εκλογή αντιπροσώπου στο Κογκρέσο

Ωστόσο, τα αποτελέσματα στο Γκουάμ δεν αποτελούν συνολική επικράτηση των Ρεπουμπλικανών, καθώς οι Δημοκρατικοί προηγούνται στην αναμέτρηση για τη θέση του αντιπροσώπου της επικράτειας στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Η υποψήφια των Δημοκρατικών, Αλίσια Αν Γκαρίδο Λιμτιάκο, πρώην γενική εισαγγελέας του Γκουάμ, συγκέντρωσε 15.645 ψήφους, ποσοστό 51%.

Ο απερχόμενος Ρεπουμπλικανός αντιπρόσωπος, Τζέιμς Μόιλαν, έλαβε 14.983 ψήφους, ποσοστό 48,84%.

Η διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων ανέρχεται σε 662 ψήφους, ενώ καταγράφηκαν και 49 ψήφοι υπέρ προσώπων των οποίων τα ονόματα γράφτηκαν από τους ίδιους τους ψηφοφόρους στα ψηφοδέλτια.

Στη συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση καταγράφηκαν 30.677 έγκυρες ψήφοι, ενώ υπήρξαν 79 περιπτώσεις στις οποίες σημειώθηκαν περισσότερες επιλογές από τις επιτρεπόμενες και 658 περιπτώσεις στις οποίες οι ψηφοφόροι δεν επέλεξαν υποψήφιο.

Η Λιμτιάκο εμφανίζεται έτσι να προηγείται στην προσπάθειά της να εκτοπίσει τον Μόιλαν από τη θέση του αντιπροσώπου του Γκουάμ στην Ουάσιγκτον.

Η συγκεκριμένη έδρα, πάντως, δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων και συνεπώς δεν επηρεάζει άμεσα τη μάχη για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας στο Κογκρέσο.

Tραμπ: Το μήνυμα στους ψηφοφόρους της Νέας Υόρκης

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ένα μήνυμα για τους ψηφοφόρους της Νέας Υόρκης την ημέρα των εκλογών: Όλη η χώρα παρακολουθεί. «ΣΗΜΕΡΑ, τα μάτια της χώρας είναι και πάλι στραμμένα στη Νέα Υόρκη!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, καθώς επανέλαβε την υποστήριξή του προς τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Μάικ Λόουλερ, ο οποίος υπερασπίζεται την έδρα του σε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς εκλογικούς αγώνες για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η εκλογική περιφέρεια του Λόουλερ καλύπτει την κομητεία Ρόκλαντ και μέρος της κομητείας Γουέσττσεστερ, όπου σήμερα παρουσιάστηκαν προβλήματα με τις μηχανές ψηφοφορίας σε ορισμένα εκλογικά τμήματα. Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίτια Τζέιμς, δήλωσε ότι το γραφείο της παρακολουθεί το ζήτημα και βρίσκεται σε επαφή με τις κρατικές και τοπικές εκλογικές επιτροπές.

«Οι ψηφοφόροι του Γουέσττσεστερ μπορούν ακόμα να συμπληρώσουν και να παραδώσουν με ασφάλεια τα ψηφοδέλτιά τους στα εκλογικά τους τμήματα. Οι ψήφοι σας θα μετρήσουν», έγραψε στο X. Ο πρόεδρος εξήρε τον Λόουλερ ως «έναν εξαιρετικό φίλο της εβραϊκής κοινότητας και έναν ισχυρό ηγέτη στον αγώνα κατά του αντισημιτισμού».

Συνοδεία αστυνομικών θα πάνε τα ψηφοδέλτια για καταμέτρηση στο Γουέστσεστερ της Νέας Υόρκης

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα καταγράφηκαν σε 332 εκλογικά τμήματα της κομητείας Γουέσττσεστερ, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, προκαλώντας αναστάτωση κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και οδηγώντας τις εκλογικές αρχές στην εφαρμογή έκτακτης διαδικασίας για την ασφαλή μεταφορά και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, σφάλμα που σχετίζεται με τους εκτυπωτές είχε ως αποτέλεσμα τα μηχανήματα ψηφοφορίας να μην μπορούν να σαρώσουν τα ψηφοδέλτια σε εκατοντάδες εκλογικά τμήματα, τα οποία βρίσκονται σε περισσότερους από 40 δήμους της κομητείας.

Το πρόβλημα επηρέασε τη διαδικασία της ψηφοφορίας, με τους εκλογείς να χρησιμοποιούν έκτακτα ψηφοδέλτια, τα οποία τοποθετούνται σε ειδικούς σφραγισμένους πορτοκαλί σάκους, προκειμένου να καταμετρηθούν στη συνέχεια.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του απέναντι στη Δημοκρατική Κέιτ Κόνλεϊ, ανακοίνωσε ότι τα ψηφοδέλτια θα μεταφερθούν το βράδυ της Τρίτης με αστυνομική συνοδεία σε κεντρικό σημείο καταμέτρησης.

Αυξημένη εκλογική συμμετοχή σε κρίσιμη κομητεία του Οχάιο – Πάνω από τα επίπεδα του 2022

Αυξημένη εκλογική συμμετοχή σε σχέση με τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022 καταγράφεται στην κομητεία Φράνκλιν του Οχάιο, σύμφωνα με τα πρώτα ανεπίσημα στοιχεία της τοπικής Εκλογικής Επιτροπής, καθώς οι ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Ειδικότερα, η συμμετοχή έχει ήδη ξεπεράσει το 45%, ενώ στις εκλογές του 2022 το συνολικό ποσοστό είχε διαμορφωθεί στο 49% μέχρι το τέλος της εκλογικής βραδιάς.

Εκλογικός υπάλληλος, τον οποίο επικαλείται το CNN, εκτίμησε ότι η φετινή προσέλευση αναμένεται να ξεπεράσει σημαντικά το αντίστοιχο ποσοστό της προηγούμενης ενδιάμεσης αναμέτρησης.

Τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να προκαλούν αισιοδοξία στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών. Στρατηγικός σύμβουλος του κόμματος, ο οποίος συνεργάζεται με προεκλογικές εκστρατείες στο Οχάιο, δήλωσε στο CNN ότι η συμμετοχή στις κομητείες Φράνκλιν και Κουγιάχογκα είναι ενθαρρυντική για τους Δημοκρατικούς.

Ωστόσο, ο ίδιος κράτησε επιφυλάξεις, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα πριν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Όπως εξήγησε, τα μοντέλα που επιχειρούν να προβλέψουν την εκλογική συμμετοχή δεν προσφέρουν ακόμη πλήρη εικόνα για την τελική έκβαση.

Οι πολιτείες-κλειδιά, η μεγάλη συμμετοχή και το στοίχημα Τραμπ

Η αναμέτρηση αποτελεί, παράλληλα, μια κρίσιμη πολιτική δοκιμασία για τον Ντόναλντ ο οποίος, παρότι δεν διεκδικεί θέση στο ψηφοδέλτιο, έχει συνδέσει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική του παρουσία με την έκβαση της εκλογικής διαδικασίας. Μια ενδεχόμενη επικράτηση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια κινήσεων της κυβέρνησής του, αλλά και να ανοίξει τον δρόμο για κοινοβουλευτικές έρευνες σχετικά με τις αποφάσεις του Λευκού Οίκου.

Τι διακυβεύεται στις κάλπες – Το κρίσιμο στοίχημα για το Κογκρέσο

Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι καλούνται να αναδείξουν και τα 435 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και 35 από τα 100 μέλη της Γερουσίας, ενώ παράλληλα διεξάγονται εκλογές για διάφορα πολιτειακά αξιώματα, μεταξύ των οποίων και θέσεις κυβερνητών.

Οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν σήμερα τον έλεγχο και των δύο νομοθετικών σωμάτων, με τη διαφορά δυνάμεων στη Βουλή να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες έδρες, ώστε να ανατρέψουν την υφιστάμενη ισορροπία και να αποκτήσουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν καθοριστικά τη νομοθετική ατζέντα.

Στη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν 53 έδρες έναντι 47 των Δημοκρατικών και των ανεξάρτητων που συνεργάζονται μαζί τους, η αναμέτρηση θεωρείται ακόμη πιο σύνθετη. Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται σημαντικές εκλογικές επιτυχίες σε πολιτείες όπου οι διαφορές μεταξύ των υποψηφίων είναι οριακές.

Εάν καταφέρουν να αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, θα μπορούν να μπλοκάρουν ευκολότερα νομοθετικές πρωτοβουλίες του Τραμπ, να ενισχύσουν την εποπτεία της κυβέρνησης και να προχωρήσουν σε κοινοβουλευτικές έρευνες για τον πρόεδρο και στενούς συνεργάτες του.

Περισσότερα από 58 εκατομμύρια ψηφοδέλτια πριν από την εκλογική ημέρα

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αυξημένη κινητοποίηση των ψηφοφόρων πριν ακόμη ανοίξουν οι κάλπες σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Election Lab του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, μέχρι τις 23:30 της Δευτέρας, ώρα Ανατολικής Ακτής, είχαν καταγραφεί συνολικά 58.677.062 πρόωρες ψήφοι.

Από αυτές, περίπου 31,9 εκατομμύρια κατατέθηκαν αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια της πρόωρης ψηφοφορίας, ενώ σχεδόν 26,8 εκατομμύρια προήλθαν από επιστολική ψήφο.

Ο αριθμός αυτός ξεπερνά αισθητά τα περίπου 45,9 εκατομμύρια ψηφοδέλτια που είχαν καταγραφεί συνολικά κατά την αντίστοιχη διαδικασία των ενδιάμεσων εκλογών του 2022, καταδεικνύοντας την έντονη κινητοποίηση σημαντικού μέρους του εκλογικού σώματος.

Η δυνατότητα πρόωρης ψηφοφορίας έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Center for Election Innovation & Research, περίπου το 97% των Αμερικανών που έχουν δικαίωμα ψήφου ζει σε περιοχές όπου παρέχεται αυτή η δυνατότητα.

Οι πολιτείες με την εντονότερη κινητοποίηση

Η αυξημένη συμμετοχή καταγράφεται και σε πολιτείες όπου διεξάγονται ιδιαίτερα κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις.

Τέξας: Περισσότεροι από 7,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι είχαν ήδη συμμετάσχει στην πρόωρη διαδικασία.

Περισσότεροι από 7,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι είχαν ήδη συμμετάσχει στην πρόωρη διαδικασία. Βόρεια Καρολίνα: Η συμμετοχή κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022.

Η συμμετοχή κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022. Τζόρτζια: Οι πρόωρες ψήφοι ξεπέρασαν τα αντίστοιχα επίπεδα της προηγούμενης ενδιάμεσης εκλογικής αναμέτρησης.

Οι πρόωρες ψήφοι ξεπέρασαν τα αντίστοιχα επίπεδα της προηγούμενης ενδιάμεσης εκλογικής αναμέτρησης. Νότια Καρολίνα και Νέα Υόρκη: Καταγράφηκε επίσης αυξημένη προσέλευση.

Τα στοιχεία για την κομματική εγγραφή των ψηφοφόρων σε 27 πολιτείες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Περίπου 43% των πολιτών που έχουν ήδη ψηφίσει είναι εγγεγραμμένοι στους Δημοκρατικούς, έναντι 32% στους Ρεπουμπλικανούς, ενώ το υπόλοιπο 25% αφορά ανεξάρτητους και μέλη μικρότερων κομμάτων.

Ωστόσο, οι αριθμοί δεν αποτελούν ασφαλή πρόβλεψη για το τελικό αποτέλεσμα. Η κομματική εγγραφή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένας ψηφοφόρος στηρίζει τον υποψήφιο του κόμματός του, ενώ τα διαθέσιμα δεδομένα δεν καλύπτουν το σύνολο των πολιτειών. Επιπλέον, η αυξημένη πρόωρη συμμετοχή μπορεί να αντανακλά αλλαγή στον χρόνο που επιλέγουν οι Αμερικανοί να ψηφίσουν και όχι απαραίτητα αύξηση της συνολικής συμμετοχής.

Οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στους Δημοκρατικούς – Αμφίρροπη η μάχη της Γερουσίας

Το δημοσκοπικό σκηνικό ευνοεί τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι εμφανίζονται με αυξημένες πιθανότητες να ανακτήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αντίθετα, η έκβαση της αναμέτρησης για τη Γερουσία παραμένει αβέβαιη, καθώς αρκετές κρίσιμες πολιτείες αναμένεται να κριθούν με μικρές διαφορές.

Η τελευταία δημοσκόπηση του Reuters καταγράφει προβάδισμα οκτώ ποσοστιαίων μονάδων για τους Δημοκρατικούς, μειωμένο σε σχέση με τις 11 μονάδες που καταγράφονταν την προηγούμενη εβδομάδα.

Σημαντικό ρόλο στην εκλογική συμπεριφορά φαίνεται να διαδραματίζει η οικονομία, με την ακρίβεια και το κόστος ζωής να βρίσκονται στην κορυφή των προβληματισμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που παρατίθενται, το 78% των Αμερικανών ψηφίζει με βασικό κριτήριο την ακρίβεια.

Παράλληλα, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, με τις σχετικές μετρήσεις να την τοποθετούν περίπου στο 32%. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες εμφανίζονται διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν την ψήφο τους ως μέσο πολιτικής αποδοκιμασίας της κυβέρνησης.

Στο οικονομικό πεδίο, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στις τιμές των καυσίμων, καθώς το κόστος της βενζίνης αναφέρεται ότι έχει φτάσει τα 6,52 δολάρια ανά γαλόνι, έχοντας διπλασιαστεί σε σχέση με τον περασμένο Φεβρουάριο.

Από την άλλη πλευρά, οι αναλυτές επισημαίνουν έναν παράγοντα που ενδέχεται να λειτουργήσει υπέρ των Ρεπουμπλικανών: τη χαμηλότερη παραδοσιακά συμμετοχή νέων, Αφροαμερικανών και ισπανόφωνων ψηφοφόρων στις ενδιάμεσες εκλογές, σε σύγκριση με τις προεδρικές αναμετρήσεις.

Οι πολιτείες-κλειδιά που θα κρίνουν την πλειοψηφία στη Γερουσία

Η προσοχή των δύο κομμάτων είναι στραμμένη σε συγκεκριμένες πολιτείες, όπου οι εκλογικές αναμετρήσεις ενδέχεται να καθορίσουν ποιος θα έχει τον έλεγχο της Γερουσίας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Τέξας: Η αναμέτρηση που συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα

Το Τέξας αποτελεί μία από τις πλέον πολυσυζητημένες πολιτικές μάχες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναμέτρηση μεταξύ του Δημοκρατικού Τζέιμς Ταλαρίκο και του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον, με τον δεύτερο να απολαμβάνει τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ταλαρίκο, πρώην εκπαιδευτικός και πολιτικός με παρουσία στο πολιτειακό κοινοβούλιο του Τέξας, επιχειρεί να ανατρέψει τις παραδοσιακές πολιτικές ισορροπίες μιας πολιτείας που αποτελεί διαχρονικό προπύργιο των Ρεπουμπλικανών. Ο Πάξτον, από την πλευρά του, διαθέτει ισχυρά ερείσματα στο συντηρητικό ακροατήριο.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θεωρείται καθοριστική για τις φιλοδοξίες των Δημοκρατικών να διευρύνουν την εκλογική τους επιρροή στον αμερικανικό Νότο.

Μίσιγκαν: Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέν διεκδικεί μια ιστορική νίκη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Μίσιγκαν, όπου ο Δημοκρατικός υποψήφιος Αμπντούλ Ελ-Σαγιέν, αιγυπτιακής καταγωγής, αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό πρώην βουλευτή Μάικ Ρότζερς.

Μια επικράτηση του Ελ-Σαγιέν θα αποτελούσε σημαντική επιτυχία για την προοδευτική πτέρυγα των Δημοκρατικών, ενώ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την εκλογή του πρώτου μουσουλμάνου γερουσιαστή στις ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, παραμένει αβέβαιο.

Ο ίδιος βρέθηκε στο στόχαστρο του Τραμπ κατά την προεκλογική περίοδο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εξαπολύει προσωπικές επιθέσεις εναντίον του.

Κάνσας: Μια πιθανή ανατροπή έπειτα από 94 χρόνια

Στο Κάνσας, ο Δημοκρατικός υποψήφιος και Μεθοδιστής πάστορας Άνταμ Χάμιλτον επιχειρεί να επικρατήσει απέναντι στον εν ενεργεία Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ.

Μια νίκη των Δημοκρατικών θα είχε ιδιαίτερο ιστορικό συμβολισμό, καθώς η τελευταία φορά που η πολιτεία εξέλεξε Δημοκρατικό γερουσιαστή ήταν το 1932. Η αναμέτρηση θεωρείται μία από τις εκπλήξεις της φετινής εκλογικής περιόδου.

Μέιν: Η δύσκολη δοκιμασία της Σούζαν Κόλινς

Στο Μέιν, η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς διεκδικεί την έκτη θητεία της, αντιμετωπίζοντας τον Δημοκρατικό Τρόι Τζάκσον.

Η συγκεκριμένη πολιτεία έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Δημοκρατικούς, καθώς αποτελεί μία από τις περιπτώσεις όπου Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής διατηρεί έδρα σε πολιτεία που στις προεδρικές εκλογές του 2024 ψήφισε υπέρ της Κάμαλα Χάρις.

Βόρεια Καρολίνα και Οχάιο: Οι έδρες που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες

Στη Βόρεια Καρολίνα, οι δημοσκοπήσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Δημοκρατικοί να αποσπάσουν έδρα που μέχρι σήμερα ελέγχουν οι Ρεπουμπλικανοί.

Στο Οχάιο, αντίστοιχα, οι Δημοκρατικοί γνωρίζουν ότι μια νέα ήττα θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία. Η τελευταία φορά που κέρδισαν έδρα της Γερουσίας στην πολιτεία ήταν το 2008.

Αϊόβα: Μια αναμέτρηση με αβέβαιη έκβαση

Στην Αϊόβα, οι Ρεπουμπλικανοί εκφράζουν ανησυχία για την εξέλιξη της μάχης της Γερουσίας. Η Ρεπουμπλικανή Άσλει Χίνσον βρίσκεται αντιμέτωπη με τον Δημοκρατικό πολιτειακό βουλευτή Τζος Τούρεκ, σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Αλάσκα: Η τελευταία μάχη και η δικαστική διάσταση

Στην Αλάσκα, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν διεκδικεί την επανεκλογή του απέναντι στη Δημοκρατική Μέρι Πελτόλα, πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά και στον ανεξάρτητο υποψήφιο Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν.

Η αναμέτρηση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα εξαιτίας της παρουσίας δύο υποψηφίων με το ίδιο επώνυμο, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ επιχείρησε να παρέμβει στη διαδικασία επικύρωσης του αποτελέσματος. Ομοσπονδιακή δικαστής απέρριψε την προσφυγή που είχε στόχο να εμποδίσει την πολιτεία να επικυρώσει ενδεχόμενη ήττα του εν ενεργεία γερουσιαστή, εφόσον οι ψήφοι υπέρ του συνωνύμου αντιπάλου του μπορούσαν να επηρεάσουν την τελική έκβαση.

Πότε κλείνουν οι κάλπες στις ΗΠΑ – Το χρονοδιάγραμμα σε ώρα Ελλάδας

Η εκλογική διαδικασία εξελίσσεται σταδιακά, καθώς οι πολιτείες βρίσκονται σε διαφορετικές ζώνες ώρας. Τα πρώτα εκλογικά τμήματα κλείνουν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης για την Ελλάδα, ενώ η ψηφοφορία ολοκληρώνεται αρκετές ώρες αργότερα στις δυτικές πολιτείες.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

01:00: Κλείνουν οι πρώτες κάλπες στην Ιντιάνα και στο Κεντάκι.

Κλείνουν οι πρώτες κάλπες στην Ιντιάνα και στο Κεντάκι. 02:00: Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στη Τζόρτζια.

Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στη Τζόρτζια. 02:30: Κλείνουν οι κάλπες στη Βόρεια Καρολίνα και στο Οχάιο.

Κλείνουν οι κάλπες στη Βόρεια Καρολίνα και στο Οχάιο. 03:00: Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στην Πενσιλβάνια, στο Μέιν και στο μεγαλύτερο μέρος του Μίσιγκαν και του Τέξας, καθώς και κατά κανόνα στο Κάνσας.

Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στην Πενσιλβάνια, στο Μέιν και στο μεγαλύτερο μέρος του Μίσιγκαν και του Τέξας, καθώς και κατά κανόνα στο Κάνσας. 04:00: Κλείνουν οι κάλπες στην Αϊόβα, στο Ουισκόνσιν, στην Αριζόνα, στη Νέα Υόρκη και στις περιοχές του Μίσιγκαν και του Τέξας που ανήκουν στη δυτικότερη ζώνη ώρας.

Κλείνουν οι κάλπες στην Αϊόβα, στο Ουισκόνσιν, στην Αριζόνα, στη Νέα Υόρκη και στις περιοχές του Μίσιγκαν και του Τέξας που ανήκουν στη δυτικότερη ζώνη ώρας. 05:00: Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στη Νεβάδα.

Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στη Νεβάδα. 06:00: Αναμένεται να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στις δυτικότερες περιοχές της Αλάσκας.

Αναμένεται να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στις δυτικότερες περιοχές της Αλάσκας. 07:00 και μετά: Στις 07:00 ώρα Ελλάδας κλείνουν οι κάλπες στην Καλιφόρνια, με την ψηφοφορία να ολοκληρώνεται στις 06:00 το πρωί της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας.

Η Αλάσκα αναμένεται να βρίσκεται μεταξύ των τελευταίων πολιτειών που θα ολοκληρώσουν την εκλογική διαδικασία, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των διαφορετικών ζωνών ώρας.

Πότε θα βγουν τα πρώτα αποτελέσματα – Γιατί μπορεί να χρειαστούν ώρες ή ημέρες

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την έκβαση των εκλογικών αναμετρήσεων αναμένεται να αρχίσουν να γίνονται γνωστές μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας. Ωστόσο, τα αρχικά δεδομένα δεν θα δίνουν απαραίτητα σαφή εικόνα για τη συνολική έκβαση της μάχης του Κογκρέσου.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι πρώτες ανακοινώσεις θα αφορούν κυρίως πολιτείες και περιφέρειες όπου το αποτέλεσμα θεωρείται σε μεγάλο βαθμό προβλέψιμο.

Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στη συνέχεια σε πολιτείες όπως το Οχάιο και το Μέιν, όπου οι κάλπες κλείνουν στις 02:30 και στις 03:00 αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις ενδέχεται να προσφέρουν τις πρώτες ουσιαστικές ενδείξεις για τις διαθέσεις των ψηφοφόρων σε πολιτείες όπου η μάχη για τη Γερουσία παραμένει ανοιχτή.

Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα και τα ειδησεογραφικά πρακτορεία αναμένεται να αξιοποιήσουν στατιστικά μοντέλα, exit polls και τα πρώτα καταμετρημένα ψηφοδέλτια, προκειμένου να διαμορφώσουν προβλέψεις για την έκβαση επιμέρους αναμετρήσεων.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, η τελική εικόνα να καθυστερήσει σημαντικά, ιδιαίτερα σε πολιτείες όπου η διαφορά μεταξύ των υποψηφίων είναι πολύ μικρή ή όπου μεγάλο μέρος της επιστολικής ψήφου καταμετράται σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο ποιο κόμμα θα επικρατήσει στις περισσότερες αναμετρήσεις, αλλά ποιο θα εξασφαλίσει τις απαραίτητες έδρες για να ελέγξει τη Βουλή και τη Γερουσία. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών έως το τέλος της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

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