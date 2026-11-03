Στον Λευκό Οίκο θα παρακολουθήσει ο Τραμπ τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών

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Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παρακολουθήσει τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ μαζί με στενούς συνεργάτες και μέλη της κυβέρνησής του, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου.

Την ίδια ώρα, ειδικά επιτελεία στον Λευκό Οίκο και στην πολιτική οργάνωση MAGA Inc. θα παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της καταμέτρησης.

Σύμφωνα με πηγές, η εκδήλωση οργανώθηκε τις τελευταίες ημέρες, έπειτα από αίτημα Ρεπουμπλικανών αξιωματούχων και συμμάχων του προέδρου, οι οποίοι ήθελαν να παρακολουθήσουν μαζί του τη βραδιά των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Η φετινή συγκέντρωση θυμίζει την αντίστοιχη εκλογική βραδιά του 2022, όταν ο Τραμπ είχε συγκεντρώσει συνεργάτες και υποστηρικτές στο Μαρ-α-Λάγκο, εν μέσω προσδοκιών για σαρωτική επικράτηση των Ρεπουμπλικανών. Ωστόσο, αρκετοί υποψήφιοι που είχαν λάβει τη στήριξή του ηττήθηκαν, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκειά του.

Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο Αμερικανός πρόεδρος ελπίζει ότι οι δημοσκοπήσεις θα διαψευστούν, εκτιμώντας ότι η προσωπική του κινητοποίηση ενίσχυσε τις πιθανότητες των Ρεπουμπλικανών.

Ο Τραμπ «έδωσε τα πάντα» εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών και αισθάνεται «καλά» και «όχι κουρασμένος», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο NBC News. «Τελικά, όλα εξαρτώνται από τις ψήφους. Παρακολουθούμε τα στοιχεία της πρόωρης ψηφοφορίας και τα αποτελέσματα. Επομένως, είμαστε απλώς συγκρατημένα αισιόδοξοι», ανέφερε ο αξιωματούχος. «Δεν έχει νόημα να είμαστε απαισιόδοξοι πριν καταμετρηθούν οι ψήφοι. Το μόνο που έχει σημασία δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, ούτε οι προβλέψεις και οι αναλύσεις, αλλά οι ψήφοι που θα καταμετρηθούν».

Ερωτηθείς για την αποψινή εκδήλωση παρακολούθησης των αποτελεσμάτων για τον Τραμπ στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι θα παρευρεθούν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, προσωπικό του Λευκού Οίκου και εξωτερικοί σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων οι δημοσκόποι Τόνι Φαμπρίτσιο και Τζέιμς Μπλερ. Απαντώντας στις κριτικές ότι ο Τραμπ αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της χθεσινής τελικής προεκλογικής ομιλίας του σε ανακαινίσεις που αφορούν την Ουάσιγκτον και όχι στις εκλογές, ο αξιωματούχος είπε: «Το μισό της ομιλίας αφορούσε τις ενδιάμεσες εκλογές». Μόνο ένα μικρό μέρος αφορούσε τις εκλογές, τις οποίες δεν ανέφερε παρά μόνο μετά από περισσότερα από 20 λεπτά από την έναρξη της ομιλίας του. «Μίλησε για την οικονομία και τη δημόσια τάξη. Μίλησε για τη μετανάστευση. Μίλησε για το “One Big Beautiful Bill”. Μίλησε για το πρόγραμμα των Δημοκρατικών. Επομένως, η ομιλία περιείχε πολλά μηνύματα εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών», ανέφερε ο αξιωματούχος. Ένας άλλος ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επανέλαβε την ίδια άποψη, υπερασπιζόμενος την ομιλία.

Όταν ρωτήθηκε γιατί ο πρόεδρος περίμενε πάνω από 20 λεπτά για να αρχίσει να μιλάει για τις εκλογές, ο αξιωματούχος δεν απάντησε άμεσα, αλλά αντίθετα είπε ότι, παρά την έναρξη της ομιλίας, ήταν «σημαντικό» ο πρόεδρος να συμπεριλάβει στην ομιλία του τη «σαφή αντίθεση» μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών.

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