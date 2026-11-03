search
ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 23:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2026 22:51

Ισπανία: Παραιτήθηκε ο Υπουργός Μεταφορών μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρντα

03.11.2026 22:51
ispania-eksot

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την παραίτησή του υπέβαλε ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, έξι ημέρες μετά τη φονική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 69 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Ανακοίνωσε την απόφασή του στο Κογκρέσο, όπου είχε εμφανιστεί για να παρουσιάσει τις συνθήκες του δυστυχήματος της περασμένης Τετάρτης κοντά στην πόλη Ούρδα, νότια της πρωτεύουσας Μαδρίτης.

«Ένας υπουργός μεταφορών σε μια χώρα όπως η Ισπανία δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του μετά από δύο ατυχήματα τέτοιας σοβαρότητας μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο», δήλωσε, αναφερόμενος επίσης σε ένα άλλο θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία.

Η τελευταία τραγωδία στην Ούρδα συνέβη όταν μια αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας της κρατικής εταιρείας Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος ενός άλλου ακινητοποιημένου τρένου της εταιρείας Iryo.

Διαβάστε επίσης:

Μάχη μέχρι την τελευταία ψήφο στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Αντίστροφη μέτρηση για τα exit polls – Ο Τραμπ πανηγυρίζει για το… Γκουάμ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ψήφισαν τρεις Αμερικανοί αστροναύτες

Για «εσχάτη προδοσία» κατηγορείται πρώην εκπρόσωπος του Ζελένσκι που μίλησε για αυτούς που πλουτίζουν από τον πόλεμο





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump white house – new
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Λευκό Οίκο θα παρακολουθήσει ο Τραμπ τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών

koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη για ποινικό κώδικα: Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δε μιλάει για τη μεγάλη χάρη που εξασφάλισε σε τραπεζικά στελέχη με το ακαταδίωκτο του 2019

panathinaikos 8876- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε στους ερυθρόλευκους: «Εκκωφαντική η σιωπή του Ολυμπιακού για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στο μπάσκετ»

teem 776- new2
ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Έλεγχος για ύποπτο αντικείμενο – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία που είχε διακοπεί

ispania-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Παραιτήθηκε ο Υπουργός Μεταφορών μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρντα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

Μοναδικό ρεκόρ - Έλληνας ελαιοπαραγωγός έχει πάρει 100 βραβεία - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αναβρασμός στους ελαιώνες: Αφήνουν αμάζευτες τις ελιές και πάνε... μπλόκα - Ασφυξία από έλλειψη εργατών, ψηλά μεροκάματα και καθυστέρηση επιδοτήσεων

sintagi-new
CUCINA POVERA

Τραχανάς σούπα με φέτα και σπιτικά κρουτόν

manisioti-firinidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ποια είναι η 35χρονη σύντροφος του Φιρινίδη που συνελήφθη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» - Το «εικονικό» διαζύγιο και οι εταιρείες

poleodomia-katerinis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης - Έως 7.000 ευρώ το «γρηγορόσημο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 23:50
trump white house – new
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Λευκό Οίκο θα παρακολουθήσει ο Τραμπ τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών

koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη για ποινικό κώδικα: Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δε μιλάει για τη μεγάλη χάρη που εξασφάλισε σε τραπεζικά στελέχη με το ακαταδίωκτο του 2019

panathinaikos 8876- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε στους ερυθρόλευκους: «Εκκωφαντική η σιωπή του Ολυμπιακού για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στο μπάσκετ»

1 / 3