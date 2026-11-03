Ισπανία: Παραιτήθηκε ο Υπουργός Μεταφορών μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρντα

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Την παραίτησή του υπέβαλε ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, έξι ημέρες μετά τη φονική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 69 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Ανακοίνωσε την απόφασή του στο Κογκρέσο, όπου είχε εμφανιστεί για να παρουσιάσει τις συνθήκες του δυστυχήματος της περασμένης Τετάρτης κοντά στην πόλη Ούρδα, νότια της πρωτεύουσας Μαδρίτης.

«Ένας υπουργός μεταφορών σε μια χώρα όπως η Ισπανία δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του μετά από δύο ατυχήματα τέτοιας σοβαρότητας μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο», δήλωσε, αναφερόμενος επίσης σε ένα άλλο θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία.

Η τελευταία τραγωδία στην Ούρδα συνέβη όταν μια αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας της κρατικής εταιρείας Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος ενός άλλου ακινητοποιημένου τρένου της εταιρείας Iryo.

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