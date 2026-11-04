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04.11.2026 00:04

Η ICE απειλεί την ημέρα των εκλογών στις ΗΠΑ: «Αν ψηφίσετε παράνομα, θα σας βρούμε»

04.11.2026 00:04
ice-agent

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Αυστηρή προειδοποίηση προς όσους δεν διαθέτουν αμερικανική υπηκοότητα και επιχειρήσουν να ψηφίσουν παράνομα στις ενδιάμεσες εκλογές απηύθυνε η ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

«Αν ψηφίσετε παράνομα, θα σας βρούμε. Θα σας εντοπίσουμε, θα σας συλλάβουμε και θα σας ασκήσουμε δίωξη. Δεν θα υπάρχει διαφυγή», ανέφερε η υπηρεσία σε ανάρτησή της στο Χ.

Η ICE δημοσίευσε επίσης πληροφορίες για συλλήψεις αλλοδαπών που κατηγορούνται ότι ψήφισαν παράνομα, αν και προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι το φαινόμενο είναι σπάνιο.

Ο Ντέιβιντ Μπέκερ, εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Εκλογικής Καινοτομίας και Έρευνας, χαρακτήρισε ατυχή την ανάρτηση, εκτιμώντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των ψηφοφόρων δεν φαίνεται να επηρεάζουν τη συμμετοχή, η οποία είναι ήδη υψηλή.

Οι πράκτορες της ICE δεν έχουν στόχο να εκφοβίσουν τους ψηφοφόρους, λέει ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν, απέρριψε, σε συνέντευξή του στο Fox News, τις ανησυχίες ότι η παρουσία πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) κοντά σε εκλογικά τμήματα θα μπορούσε να εκφοβίσει τους ψηφοφόρους, υποστηρίζοντας ότι οι πράκτορες βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές μόνο εφόσον υπάρχει κάποια «απειλή».

«Ο μόνος λόγος για τον οποίο θα βλέπατε προσωπικό του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας είναι εάν υπήρχε κάποια απειλή στην οποία θα έπρεπε να ανταποκριθούμε. Δεν βρίσκονται εκεί για να εκφοβίσουν κανέναν, ούτε καν για να έχουν παρουσία γύρω από τα εκλογικά τμήματα. Αυτή δεν είναι η δουλειά τους. Εμείς εφαρμόζουμε τη μεταναστευτική νομοθεσία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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