Η ICE απειλεί την ημέρα των εκλογών στις ΗΠΑ: «Αν ψηφίσετε παράνομα, θα σας βρούμε»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αυστηρή προειδοποίηση προς όσους δεν διαθέτουν αμερικανική υπηκοότητα και επιχειρήσουν να ψηφίσουν παράνομα στις ενδιάμεσες εκλογές απηύθυνε η ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

«Αν ψηφίσετε παράνομα, θα σας βρούμε. Θα σας εντοπίσουμε, θα σας συλλάβουμε και θα σας ασκήσουμε δίωξη. Δεν θα υπάρχει διαφυγή», ανέφερε η υπηρεσία σε ανάρτησή της στο Χ.

If you vote illegally, we will find you. We will track you down, arrest you, and prosecute you.



There will be no escape. — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 3, 2026

Η ICE δημοσίευσε επίσης πληροφορίες για συλλήψεις αλλοδαπών που κατηγορούνται ότι ψήφισαν παράνομα, αν και προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι το φαινόμενο είναι σπάνιο.

Ο Ντέιβιντ Μπέκερ, εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Εκλογικής Καινοτομίας και Έρευνας, χαρακτήρισε ατυχή την ανάρτηση, εκτιμώντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των ψηφοφόρων δεν φαίνεται να επηρεάζουν τη συμμετοχή, η οποία είναι ήδη υψηλή.

Οι πράκτορες της ICE δεν έχουν στόχο να εκφοβίσουν τους ψηφοφόρους, λέει ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν, απέρριψε, σε συνέντευξή του στο Fox News, τις ανησυχίες ότι η παρουσία πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) κοντά σε εκλογικά τμήματα θα μπορούσε να εκφοβίσει τους ψηφοφόρους, υποστηρίζοντας ότι οι πράκτορες βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές μόνο εφόσον υπάρχει κάποια «απειλή».



«Ο μόνος λόγος για τον οποίο θα βλέπατε προσωπικό του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας είναι εάν υπήρχε κάποια απειλή στην οποία θα έπρεπε να ανταποκριθούμε. Δεν βρίσκονται εκεί για να εκφοβίσουν κανέναν, ούτε καν για να έχουν παρουσία γύρω από τα εκλογικά τμήματα. Αυτή δεν είναι η δουλειά τους. Εμείς εφαρμόζουμε τη μεταναστευτική νομοθεσία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Στον Λευκό Οίκο θα παρακολουθήσει ο Τραμπ τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών

Ισπανία: Παραιτήθηκε ο Υπουργός Μεταφορών μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρντα

Μάχη μέχρι την τελευταία ψήφο στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Αντίστροφη μέτρηση για τα exit polls – Ο Τραμπ πανηγυρίζει για το… Γκουάμ











