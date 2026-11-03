Ισπανία: Αναγνωρίστηκαν και οι 69 νεκροί από τη σύγκρουση των δύο τρένων

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Οι αρχές της Ισπανίας ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα (2/11), ότι αναγνωρίστηκαν και οι 69 άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση δυο σιδηροδρομικών συρμών υψηλής ταχύτητας την περασμένη Τετάρτη, 150 χιλιόμετρα νότια από τη Μαδρίτη, μετά την ταυτοποίηση των τελευταίων τριών θυμάτων.

Σύμφωνα με την ομάδα των αστυνομικών και των ιατροδικαστών στην οποία ανατέθηκε η αναγνώριση των θυμάτων, 54 υπήκοοι Ισπανίας και 15 αλλοδαποί έχασαν τη ζωή τους στην καταστροφή.

Οι ξένοι είναι τέσσερις υπήκοοι των ΗΠΑ, δύο της Αυστραλίας, δύο της Ιαπωνίας και ένας καθεμιάς από τις ακόλουθες χώρες: της Αργεντινής, της Γαλλίας, του Καναδά, του Μεξικού, της Πορτογαλίας, της Τσεχίας και της Τυνησίας.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ισπανικού πρακτορείου EFE, οι 69 νεκροί ήταν 40 άνδρες και 29 γυναίκες, όλοι ενήλικοι.

Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν ενημερωθεί για την ολοκλήρωση των ταυτοποιήσεων, όπως και οι αρμόδιες προξενικές Αρχές για τους αλλοδαπούς.

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