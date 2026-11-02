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02.11.2026 09:13

Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Ταυτοποιήθηκαν 66 από τους 69 νεκρούς – Δώδεκα ξένοι ανάμεσα στα θύματα

02.11.2026 09:13
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Στην ταυτοποίηση των 66 από τους 69 νεκρούς του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ούρδα (Urda) του Τολέδο στην Ισπανία έχουν προχωρήσει οι αρμόδιες αρχές.

Η ενημέρωση έγινε με ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Καστίγια-Λα Μάντσα, βάσει των εργασιών του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής και Εγκληματολογικών Επιστημών του Τολέδο και του Θουδάδ Ρεάλ. Ο προσωρινός απολογισμός παραμένει στους 69 νεκρούς.

Οι ταυτοποιήσεις αφορούν τα 54 θύματα με ισπανική υπηκοότητα, καθώς και 12 αλλοδαπούς: έναν Αργεντινό, έναν Καναδό, έναν Τσέχο, τέσσερις Αμερικανούς, έναν Γάλλο, έναν Ιάπωνα, έναν Μεξικανό, έναν Πορτογάλο και έναν Τυνήσιο. Παραμένουν ενεργές τρεις καταγγελίες εξαφάνισης, που αφορούν δύο πολίτες της Αυστραλίας και έναν της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με το RTVE και την ΕΡΤ, τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των τριών τελευταίων νεκρών, οι οποίοι είναι επίσης αλλοδαποί. Οι οικογένειες που έχουν εντοπιστεί επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ισπανία για να πραγματοποιήσουν αυτοπροσώπως τις διαδικασίες ταυτοποίησης, και οι αρχές αναμένουν την άφιξή τους. Τα στοιχεία προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Κέντρο Δεδομένων (CID), που συστάθηκε μετά την ενεργοποίηση του εθνικού πρωτοκόλλου ιατροδικαστικής και επιστημονικής αστυνομίας για περιστατικά με πολλαπλά θύματα.

Μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και DNA οι ταυτοποιήσεις

Μέχρι στιγμής, 53 από τις 66 ταυτοποιήσεις έγιναν μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, από την Υπηρεσία Εγκληματολογίας της Πολιτοφυλακής (Guardia Civil). Οι υπόλοιπες 13 έγιναν με ανάλυση DNA, από το Εθνικό Ινστιτούτο Τοξικολογίας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εγκληματολογίας της Guardia Civil.

Ενημερώθηκαν οι οικογένειες για 60 ταυτοποιήσεις, που αντιστοιχούν σε 36 άνδρες και 24 γυναίκες. Η ενημέρωση των οικογενειών για τους έξι υπόλοιπους νεκρούς που έχουν ταυτοποιηθεί θα γίνει το συντομότερο δυνατό.

Η διαδικασία προβλέπει πρώτα προσωπική και δια ζώσης ενημέρωση της οικογένειας. Μόνο αφού αυτή ολοκληρωθεί με βεβαιότητα, και όχι νωρίτερα, ο νεκρός περιλαμβάνεται στα επίσημα στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποιεί το CID.

Περισσότεροι από 60 επαγγελματίες εργάζονται στο Τολέδο από την περασμένη Τετάρτη στις αυτοψίες και στην ταυτοποίηση, μεταξύ αυτών ιατροδικαστές από τα Ινστιτούτα Τολέδο, Θουδάδ Ρεάλ και Κάθερες, καθώς και δύο γυναίκες ιατροδικάστες σύμβουλοι του υπουργείου Προεδρίας, Δικαιοσύνης και Σχέσεων. Στις αυτοψίες συμμετείχαν επίσης έξι τεχνικοί (τρεις από το Τολέδο, δύο από την Αλμπασέτε και ένας από την Γουαδαλαχάρα).

Εννέα επαγγελματίες του Εθνικού Ινστιτούτου Τοξικολογίας πραγματοποιούν τις μεταθανάτιες εξετάσεις DNA. Η Υπηρεσία Εγκληματολογίας της Guardia Civil, με 27 αστυνομικούς, κάνει τις ταυτοποιήσεις μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και αναλύει το DNA των συγγενών που έχουν καταγγείλει εξαφανίσεις.

Έχει επίσης δημιουργηθεί υπηρεσία υποστήριξης των οικογενειών των θυμάτων, με τρεις ψυχολόγους του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής του Τολέδο και μία ψυχολόγο του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής Οργάνων Κρατικής Δικαιοδοσίας.

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