Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από δύο βλήματα κοντά στη Σαουδική Αραβία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δεξαμενόπλοιο που έπλεε στον Περσικό Κόλπο, 72 ναυτικά μίλια (133 χιλιόμετρα) ανατολικά από τις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, χτυπήθηκε από δυο «βλήματα άγνωστου τύπου» στην αριστερή πλευρά του, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

Δεν αναφέρθηκε περιβαλλοντική επίπτωση «αυτή τη στιγμή» και όλα τα μέλη του πληρώματος στο δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε στον Περσικό Κόλπο είναι «γνωστό» πού βρίσκονται, ανέφερε η UKMTO, επικαλούμενη «αναφορά» που έλαβε.

Στον Κόλπο βρίσκονται λιμάνια-κλειδιά και εγκαταστάσεις φόρτωσης υδρογονανθράκων, όχι μακριά από τα Στενά του Ορμούζ, που βρίσκεται στην καρδιά της σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν έχει κλείσει de facto το Στενό με απειλές και επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων αφότου άρχισε ο πόλεμος. Σε αντίποινα, οι ΗΠΑ επιβάλλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο προκειμένου να στερήσουν τα πετρελαϊκά έσοδα της Τεχεράνης.

Διαβάστε επίσης

Ερντογάν: Η Νότια Κορέα υποψήφια εταίρος για τον πυρηνικό σταθμό στη Σινώπη

Τραμπ: Το μυστικό σχέδιο για να κυβερνήσει χωρίς το Κογκρέσο – Πώς προετοιμάζεται για μια εκλογική ήττα και νέα θεσμική σύγκρουση

Βουλγαρία: Καθαρή νίκη της Ιλιάνα Γιότοβα στις προεδρικές εκλογές – Η στάση της απέναντι στη Ρωσία και την Ουκρανία