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02.11.2026 06:05

Βουλγαρία: Καθαρή νίκη της Ιλιάνα Γιότοβα στις προεδρικές εκλογές – Η στάση της απέναντι στη Ρωσία και την Ουκρανία

02.11.2026 06:05
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Σαφή νίκη στις προεδρικές εκλογές της Βουλγαρίας εξασφαλίζει η Ιλιάνα Γιότοβα, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις που δημοσιοποιήθηκαν μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου, την Κυριακή (1/11). Η 62χρονη απερχόμενη πρόεδρος, που υποστηρίζει τη διπλωματική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία και τον διάλογο με τη Ρωσία, προηγείται με μεγάλη διαφορά του φιλοδυτικού αντιπάλου της, Αντρέι Γκιούροφ, ο οποίος έχει ήδη αναγνωρίσει την ήττα του.

Τα ολοκληρωμένα παράλληλα δείγματα των εταιρειών δημοσκοπήσεων δίνουν στη Γιότοβα ποσοστό από 56,6% έως 58,2%, έναντι 38,6% έως 40,6% για τον 50χρονο Γκιούροφ, πρώην υπηρεσιακό πρωθυπουργό που υποστηρίχθηκε από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση. Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται τη Δευτέρα (2/11).

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, η Γιότοβα θα γίνει η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται απευθείας στην προεδρία της Βουλγαρίας, διατηρώντας παράλληλα το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα στον πολιτικό χώρο που στηρίζει την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ.

Γιότοβα: «Οι πολίτες ανταποκρίθηκαν στο μήνυμά μας»

Εμφανώς ικανοποιημένη από το εκλογικό αποτέλεσμα, η Γιότοβα έκανε τις πρώτες δηλώσεις της το βράδυ της Κυριακής, έχοντας στο πλευρό της συνεργάτες της και τον πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ.

«Κάναμε μια θετική προεκλογική εκστρατεία από την πρώτη κιόλας στιγμή, χωρίς να επιτεθούμε σε κανέναν και χωρίς να καταφύγουμε σε ρητορική μίσους ή διχασμού», δήλωσε.

Η απερχόμενη πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι ανταποκρίθηκαν στις βασικές προτεραιότητες της εκστρατείας της, με επίκεντρο την προστασία των εισοδημάτων, την ειρήνη και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων προβλημάτων της χώρας.

Από την πλευρά του, ο Ράντεφ εκτίμησε ότι οι Βούλγαροι επέλεξαν «μια σταθερή και ξεκάθαρη προοπτική», ύστερα από μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικών αναταράξεων.

Η Βουλγαρία έχει βιώσει αλλεπάλληλες κυβερνητικές κρίσεις, έχοντας οδηγηθεί σε οκτώ κοινοβουλευτικές εκλογικές αναμετρήσεις από το 2021.

Ο Αντρέι Γκιούροφ αναγνώρισε την ήττα του πριν από την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, δηλώνοντας ότι αποδέχεται την ετυμηγορία των πολιτών.

«Τα καλύτερα έρχονται και έχουμε βάλει γερά θεμέλια πάνω στα οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε», ανέφερε, επιδιώκοντας να στείλει μήνυμα συνέχειας στους υποστηρικτές του.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης η Ρωσία και ο πόλεμος στην Ουκρανία

Οι σχέσεις της Βουλγαρίας με τη Μόσχα και η στάση της χώρας απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία αποτέλεσαν βασικά ζητήματα της προεκλογικής αντιπαράθεσης.

Η Ιλιάνα Γιότοβα έχει ταχθεί υπέρ της εξεύρεσης διπλωματικής λύσης, υποστηρίζοντας ότι ο τερματισμός της σύγκρουσης μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαπραγματεύσεων και όχι με περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.

Κατά την τηλεοπτική αναμέτρηση των δύο υποψηφίων την περασμένη Πέμπτη, επανέλαβε την ανάγκη διαλόγου, ενώ έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην αποστολή πρόσθετης στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Παρά τη συγκεκριμένη θέση της, η Γιότοβα δεν αμφισβητεί τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι η Σόφια πρέπει να ακολουθεί μια περισσότερο ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, με γνώμονα τα εθνικά της συμφέροντα.

«Θέλουμε ένα ισχυρό κράτος μέσα σε μια ισχυρή Ευρώπη», δήλωσε μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος σε σχολείο της Σόφιας.

Διαφορετική προσέγγιση υιοθέτησε ο Αντρέι Γκιούροφ, ο οποίος τάχθηκε υπέρ μιας πιο αποφασιστικής στάσης απέναντι στη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα οφείλει να σταματήσει την επιθετικότητά της προτού δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω διπλωματικές πρωτοβουλίες.

«Ας κατονομάσουμε τη χώρα από την οποία προέρχονται οι απειλές», δήλωσε χαρακτηριστικά, επικρίνοντας την αντίπαλό του ότι αποφεύγει να καταδικάσει ευθέως τη ρωσική πολιτική.

Ο Γκιούροφ είχε επίσης εκφράσει επιφυλάξεις για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Ουκρανία και τον συντονισμό της με τους ευρωπαϊκούς και νατοϊκούς συμμάχους, υποστηρίζοντας ότι η χώρα κινδυνεύει να καταστεί αδύναμος κρίκος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Η «πρόεδρος της ειρήνης» και η ανησυχία στη Μαύρη Θάλασσα

Σύμφωνα με την κοινωνιολόγο Μποριάνα Ντιμιτρόβα, του ινστιτούτου Alpha Research, η Γιότοβα κατάφερε να προσελκύσει σημαντικό μέρος του εκλογικού σώματος προβάλλοντας την εικόνα της «προέδρου της ειρήνης».

Η συγκεκριμένη πολιτική προσέγγιση βρήκε απήχηση σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας.

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή έχουν ενισχύσει τους προβληματισμούς για τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι γειτονικές χώρες.

Η Γιότοβα αξιοποίησε το ζήτημα της ασφάλειας στην προεκλογική της εκστρατεία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αποτροπής μιας ευρύτερης σύγκρουσης και προώθησης διπλωματικών πρωτοβουλιών.

Η επιστροφή Ράντεφ και οι νέες πολιτικές ισορροπίες

Η Ιλιάνα Γιότοβα ανέλαβε προσωρινά την προεδρία της Βουλγαρίας τον Ιανουάριο του 2026, μετά την παραίτηση του Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος επέλεξε να επιστρέψει στην ενεργό κομματική πολιτική.

Προηγουμένως είχε διατελέσει αντιπρόεδρός του, ενώ στην εκλογική αναμέτρηση υποστηρίχθηκε από την κυβερνώσα «Προοδευτική Βουλγαρία».

Το κόμμα του Ράντεφ εξασφάλισε κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις εκλογές του Απριλίου, καταλαμβάνοντας 131 από τις 240 έδρες της Εθνοσυνέλευσης.

Η διαφαινόμενη νίκη της Γιότοβα σημαίνει ότι η προεδρία θα παραμείνει στον ίδιο πολιτικό χώρο με την κυβέρνηση, εξέλιξη που ο Γκιούροφ είχε επικρίνει κατά την προεκλογική περίοδο, εκφράζοντας ανησυχίες για την απουσία ουσιαστικού θεσμικού αντιβάρου.

Παρότι ο ρόλος του προέδρου στη Βουλγαρία είναι σε μεγάλο βαθμό πολιτειακός, το αξίωμα διαθέτει σημαντικές αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων η δυνατότητα άσκησης βέτο στη νομοθεσία, η υπογραφή διεθνών συμφωνιών και η συμμετοχή στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής.

Η νέα πενταετής θητεία της Γιότοβα, εφόσον επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα, αναμένεται να αποτελέσει σημαντική παράμετρο για τις σχέσεις της Σόφιας με τους ευρωπαϊκούς εταίρους της, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.

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