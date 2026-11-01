Τραμπ: «Θα γίνω ο Mr. Veto σε περίπτωση που χάσω τις ενδιάμεσες εκλογές» (Video)

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Στο ενδεχόμενο ήττας των Ρεπουμπλικάνων στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές και στο πως θα αντιμετωπίσει ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας πως «μάλλον θα γίνω ο κύριος Βέτο».
Μιλώντας σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι σε περίπτωση που οι Ρεπουμπλικανοί ηττηθούν στις εκλογές πιθανότατα θα ασκήσει βέτο σε νομοσχέδια πριν τελικά διαπραγματευτεί για να πετύχει συμβιβασμούς.
Παράλληλα, ελπίζει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης.
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