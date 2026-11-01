Λεβαδειακός – Άρης 3-0: Έσπασε το ρόδι και έκανε σεφτέ στις νίκες

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Για 8 αγωνιστικής ο Λεβαδειακός αγνοούσε το γκολ στην Super League. Σήμερα έβαλε… τρία στον Άρη (3-0) και σημείωσε τη πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.

Τα γκολ των Γιώργου Νίκα (8’), Παναγιώτη-Μάριου Βήχου (42’ πέναλτι) και Αλεξάντρου Πάντεα (87’) ήχησαν σα χαρμόσυνες καμπάνες στα αυτιά του Ηλία Χαραλάμπους που πανηγύρισε το παρθενικό «τρίποντο» στον πάγκο των Βοιωτών. Παράλληλα, υποχρέωσε την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου στην πρώτη της ήττα – και τι ήττα – έπειτα από τρεις διαδοχικές επιτυχίες.

Η πρώτη αξιόλογη τελική ήρθε στο 7’, με τον Γκαρέ να σουτάρει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι μετά την αντεπίθεση που έτρεξαν Πετρίς και Κουαμέ. Και δευτερόλεπτα αργότερα, ήρθε το 1-0. Ο Ελνένι βρήκε τον Κωστή, εκείνος με τη μία στον Νίκα που με διαγώνιο σουτ άνοιξε το σκορ μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Ο Νίκας ήταν εκείνος που είχε σκοράρει το δεύτερο γκολ στο 3-2 επί του ΟΦΗ στις 13/5, τελευταίο ματς που είχε βρει δίχτυα και κερδίσει ο Λεβαδειακός.

Κι αν ο Άρης πήρε την κατοχή της μπάλας, οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που δημιουργούσαν φάσεις. Λίγο πριν το ημίωρο, ο Νίκας βρήκε τον Ποπέσκου που έκανε μονομιάς το πλασέ από το ύψος του πέναλτι, βρίσκοντας σε ετοιμότητα τον Βέλιο. Ο τελευταίος, όμως, υπέπεσε σε πέναλτι στο 40’, ανατρέποντας τον Κομπνάν, αφού δεν μπόρεσε να μπλοκάρει το – σχετικά αδύναμο – σουτ του Μανθάτη. Ο Πορτογάλος τερματοφύλακας έπεσε στη δεξιά του γωνία, αλλά το χτύπημα του Βήχου ήταν άπιαστο, για το 2-0.

Στην ανάπαυλα, ο Γρηγορίου πέρασε τον Γιαννιώτα στο ματς , κάνοντας πιο επιθετικό το σχήμα της ομάδας του. Ήταν καλύτερη η εικόνα της, όχι δραματικά, πάντως. Μάλιστα, στο 59’, στο διαγώνιο πλασέ του Καντεβέρε, η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Ελιάσι. Στο επόμενο λεπτό, ο Θανάσης Τζήλος απέβαλλε τον Χόνγκλα που όντας τελευταίος ανέτρεψε εκτός περιοχής τον Κομπνάν. Ωστόσο, μετά από ενημέρωση από το VAR (Δημήτρης Μόσχου, Άγγελος Ευαγγέλου) και on field review, ο Λαρισαίος διαιτητής ακύρωσε την κόκκινη κάρτα και υπέδειξε φάουλ του Κομπνάν στον Σούταλο στη μεσαία γραμμή.

Ο Κομπνάν πλησίασε στο γκολ στο 68’, όταν πήρε την μπάλα μετά την κίνηση και πάσα του Ποπέσκου, όμως από πλάγια θέση βρήκε την εξωτερική πλευρά των διχτύων. Οι «κίτρινοι» είχαν πάνω από 70% κατοχή μπάλας, αλλά ευκαιρίες δεν έβρισκαν, παρά το ότι ο Γρηγορίου έπαιξε και με τρεις κεντρικούς επιθετικούς. Τα σουτ των Γαλανόπουλου (77’) και Χόνγκλα (79’) ήταν επικίνδυνα αλλά εν τέλει κόντραραν και πέρασαν κόρνερ, με τον Άρη να πιέζει ασφυκτικά.

Σε μια ακόμη αντεπίθεση, όμως, ο Λεβαδειακός έφτασε και σε τρίτο γκολ. Ο Ελνένι βρήκε τον Οζέγκοβιτς, εκείνος άνοιξε δεξιά στον Εμμανουηλίδη, ο τελευταίος γύρισε στη μικρή περιοχή, όπου ο Πάντεα «τσίμπησε» την μπάλα πάνω από τον Βέλιο για το τελικό 3-0, μέσα σε αποθέωση από τους φίλους των γηπεδούχων. Στις καθυστερήσεις, μάλιστα, λίγο έλειψε ο Μανθάτης να χριστεί κι αυτός σκόρερ.

Οι Βοιωτοί με το «τρίποντο» αυτό ανέβηκαν στους έξι (6) βαθμούς και τη 12η θέση και θα πάνε με ανεβασμένη ψυχολογία την επόμενη εβδομάδα στην Allwyn Arena (8/11, 17:00) για το ματς με την ΑΕΚ. Από την άλλη, ο Άρης, προς ώρας, παρέμεινε στην τέταρτη θέση με 16 βαθμούς, κι ενώ ακολουθεί το ματς με τον Παναιτωλικό στη Θεσσαλονίκη (7/11, 19:30).

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινη: Ρίτσαρντς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Βήχος (46’ Παντέα), Πάνζο, Ελνένι (89’ Σουτ), Νίκας (58’ Εντιαγέ), Μανθάτης, Κωστή, Κορνέζος, Λιάγκας, Ποπέσκου (77’ Οζέγκοβιτς), Κόμπναν (77’ Εμμανουηλίδης).

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς (75’ Χαρούπας), Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο (75’ Γαλανόπουλος), Χόνγκλα, Γένσεν, Παπασαραφιανός (46’ Γιαννιώτας), Γκαρέ (63’ Μιρ), Κουαμέ, Καντεβέρε.

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