Στις… επάλξεις τα στελέχη της ΕΛΑΣ – Περιοδείες σε όλη την Ελλάδα μέσα σε μία εβδομάδα

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Από τις 2 ως τις 8 Νοεμβρίου η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη διοργανώνει εκδηλώσεις σε πόλεις, χωριά και νησιά σε όλη τη χώρα.

Τα στελέχη της… παίρνουν τους δρόμους για συζήτηση με τους πολίτες, με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ να είναι… γεμάτο.

Αναλυτικά:

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Συζήτηση μελών και φίλων στη Βέροια | ξενοδοχείο Αιγές | 19:00 | Ομιλητές: Κώστας Καρπουχτσής, Θωμάς Μόσχος

Συζήτηση μελών και φίλων στη Σαλαμίνα | Καφενείο (Ακτή Θεμιστοκλέους 64) | 19:00 | Ομιλητές: Γιώργος Ιωακειμίδης, Φωτεινή Μπακαδήμα

Συζήτηση μελών και φίλων στην Κόρινθο | Εργατικό Κέντρο | 19:00 | Ομιλητής: Μίλτος Χατζηγιάννακης

Συζήτηση μελών και φίλων στην Αργυρούπολη | Πολυμήχανο Café (Φλέμινγκ 58) | 18:30 | Ομιλητές: Φωτεινή Παγκάλου, Μάνος Αυγερινός

Συζήτηση μελών και φίλων στον Βύρωνα | Βύρωνος Πολιτεία (Κωνσταντινουπόλεως 97) | 19:00 | Ομιλητές: Χάρης Αθανασιάδης, Χρήστος Βοσκόπουλος

-Συζήτηση μελών και φίλων στο Μοσχάτο | Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (Σολωμού και Κωνσταντινουπόλεως) | 19:00 | Ομιλητές: Άννα Παπαδοπούλου, Γιώργος Κρικρής

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Συζήτηση μελών και φίλων στη Λαμία | 18:00 | Ομιλητές: Πέτρος Κόκκαλης, Φάνη Γιωτάκη

Συζήτηση μελών και φίλων στην Αγία Παρασκευή | TOCA All Day Café (Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Ηρώων Πολυτεχνείου 6) | 18:30 | Ομιλητές: Σπύρος Δρίτσας, Γιώργος Σπανουδάκης

Συζήτηση μελών και φίλων στην Ελευσίνα | Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας | 19:00 | Ομιλητές: Θεώνη Κουφονικολάκου, Διονύσης Τεμπονέρας

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Συζήτηση μελών και φίλων στο Ρέντη | Δημαρχείο Ρέντη | 18:00 | Ομιλητής: Γιώργος Ιωακειμίδης

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

Συζήτηση μελών και φίλων στο Ίλιον | Alsos Café (Αχιλλέως 73, Άλσος Ιλίου) | 19:00 | Ομιλητής: Γρηγόρης Θεοδωράκης

Εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Καλαμάτα | Ξενοδοχείο Rex | 18:00

Συζήτηση μελών και φίλων στην Πρέβεζα | Αίθουσα Θεοφάνειο | 19:00 | Ομιλητής: Διονύσης Τεμπονέρας

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Συζήτηση μελών και φίλων στο Αργοστόλι | KURO SIWO (Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση) | 18:00 | Ομιλητής: Παναγής Κασσιανός

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Συζήτηση μελών και φίλων στην Ιεράπετρα | Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιεράπετρας | 10:30 | Ομιλητής: Θέμης Μουμουλίδης

Συζήτηση μελών και φίλων στη Νέα Φιλαδέλφεια – Χαλκηδόνα | Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της Διασποράς (Λ. Δεκελείας 152) | 11:00 | Ομιλητές: Σπύρος Δρίτσας, Ιωάννα Λαλιώτου

Συζήτηση μελών και φίλων στου Ζωγράφου | Καφέ Αρχιτεκτονική | 11:00 | Ομιλητές: Γιώργος Καραμέρος, Φωτεινή Παγκάλου

Συζήτηση μελών και φίλων στη Δάφνη | Α’ ΚΑΠΗ Δάφνης | 10:30 | Ομιλητές: Κώστας Γαβρόγλου, Γιώργος Κρικρής, Χάρης Αθανασιάδης

Συζήτηση μελών και φίλων στην Παιανία

Συζήτηση μελών και φίλων στον Πολύγυρο | Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου | 11:00 | Ομιλητές: Φωτεινή Μπακαδήμα, Άρης Στυλιανού

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