Ουκρανία: Η Ρωσία αρνήθηκε πρόταση του Κιέβου για παράταση της εκεχειρίας στο Ολέσκι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Ρωσία αρνήθηκε να παρατείνει την εκεχειρία, η οποία λήγει σήμερα το βράδυ γύρω από το Ολέσκι, πόλη της νότιας Ουκρανίας που τελεί υπό την κατοχή του ρωσικού στρατού, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της ουκρανικής προεδρίας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το υπουργείο Εξωτερικών έκανε “μία πρόταση για παράταση αυτής της εκεχειρίας. Οι Ρώσοι δεν θέλουν”, δήλωσε η πηγή αυτή στο Γαλλικό Πρακτορείο, την ώρα που πλησιάζει η λήξη της εκεχειρίας.

Διαβάστε επίσης

Εκλογές στη Βουλγαρία: Η Ιλιάνα Γιότοβα κερδίζει στις προεδρικές εκλογές σύμφωνα με τα exit polls



Τραμπ: «Θα γίνω ο Mr. Veto σε περίπτωση που χάσω τις ενδιάμεσες εκλογές» (Video)



Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ μπροστά στον εφιάλτη της απώλειας του Κογκρέσου – Τι σχεδιάζει σε περίπτωση ήττας