Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ μπροστά στον εφιάλτη της απώλειας του Κογκρέσου – Τι σχεδιάζει σε περίπτωση ήττας

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Οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν μια κρίσιμη δοκιμασία για τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δεύτερη προεδρική του θητεία.

Το διακύβευμα ωστόσο δεν περιορίζεται στην ανανέωση των εδρών του Κογκρέσου, αλλά αφορά τη δυνατότητα του Αμερικανού προέδρου να διατηρήσει τον πολιτικό και νομοθετικό έλεγχο κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του. Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τριών εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τεσσάρων στη Γερουσία, προκειμένου να ανατρέψουν τις σημερινές πλειοψηφίες των Ρεπουμπλικανών.

Οι δημοσκοπήσεις δημιουργούν αυξημένη πίεση στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με το Reuters, σε ανάλυση της 19ης Οκτωβρίου, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται σε ευνοϊκή θέση για την κατάκτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ η μάχη της Γερουσίας παραμένει αμφίρροπη.

Το εναλλακτικό σχέδιο του Λευκού Οίκου και η διακυβέρνηση μέσω εκτελεστικής εξουσίας

Ο Λευκός Οίκος δεν περιμένει ωστόσο το εκλογικό αποτέλεσμα για να εξετάσει τις επόμενες κινήσεις του. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο αναπληρωτής προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ και ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού Ράσελ Βοτ, επεξεργάζονται εδώ και μήνες σχέδιο συνέχισης της κυβερνητικής πολιτικής ακόμη και χωρίς την υποστήριξη του Κογκρέσου.

Η στρατηγική στηρίζεται στην ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας. Στο τραπέζι βρίσκονται νέοι δασμοί σε συγκεκριμένες κατηγορίες εισαγωγών, αυστηρότεροι κανόνες για τις φοιτητικές και εργασιακές βίζες, παρεμβάσεις στη μεταναστευτική πολιτική και αλλαγές στον τρόπο κατανομής ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων. Παράλληλα, εξετάζεται πώς μπορούν να προωθηθούν κυβερνητικές προτεραιότητες με κονδύλια που έχουν ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο.

Με άλλα λόγια, ο Τραμπ προετοιμάζεται για μια μορφή διακυβέρνησης στην οποία θα χρειάζεται λιγότερο τη νομοθετική συνεργασία των αντιπάλων του.

Η επιλογή αυτή, ωστόσο, δεν είναι χωρίς κινδύνους. Τα προεδρικά διατάγματα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν απεριόριστα τη νομοθεσία, ενώ τα δικαστήρια διατηρούν την εξουσία να ακυρώνουν αποφάσεις που υπερβαίνουν τις συνταγματικές ή νομοθετικές αρμοδιότητες του προέδρου.

Το μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ ενδέχεται να προκύψει από την ανάληψη του ελέγχου της Βουλής από τους Δημοκρατικούς. Οι Δημοκρατικοί έχουν ήδη εξετάσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κοινοβουλευτικών ερευνών για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του προέδρου και της οικογένειάς του, τη μεταναστευτική πολιτική και τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Μέσω ακροάσεων, κλητεύσεων και αιτημάτων για την προσκόμιση εγγράφων, θα μπορούσαν να διατηρούν τον Λευκό Οίκο υπό συνεχή πολιτική πίεση.

Η επόμενη ημέρα: Θεσμική σύγκρουση και η «πολιτική κληρονομιά» του Τραμπ

Εάν οι Δημοκρατικοί κατακτήσουν και τη Γερουσία, οι δυσκολίες για τον Λευκό Οίκο θα αυξηθούν. Θα μπορούν να μπλοκάρουν ή να καθυστερούν κυβερνητικούς και δικαστικούς διορισμούς, περιορίζοντας σημαντικά τη δυνατότητα του Τραμπ να διαμορφώσει τη σύνθεση της ομοσπονδιακής διοίκησης και της δικαιοσύνης.

Παρά ταύτα, ακόμη και ένας πλήρης δημοκρατικός έλεγχος του Κογκρέσου δεν καταργεί το προεδρικό βέτο ούτε επιτρέπει στην αντιπολίτευση να νομοθετεί ανεξάρτητα από τον Λευκό Οίκο.

Υπάρχει, τέλος, και η διάσταση της προσωπικής πολιτικής κληρονομιάς του Τραμπ. Μια σημαντική εκλογική ήττα θα μπορούσε να ενισχύσει τις φωνές στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών που επιθυμούν μεγαλύτερη αυτονομία από τον πρόεδρο, ενώ θα επηρέαζε αναπόφευκτα και τη συζήτηση για τη διαδοχή του ενόψει του 2028. Όπως επισημαίνει και το Associated Press, η ισχυρή προσωπική εμπλοκή του Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία δυσκολεύει τους Ρεπουμπλικανούς να αποστασιοποιηθούν από τις πολιτικές και τις επιλογές του. Αντίθετα, η διατήρηση των πλειοψηφιών θα του έδινε τη δυνατότητα να εμφανιστεί ως ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του κόμματος.

Οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου μπορεί να μην αλλάξουν τον ένοικο του Λευκού Οίκου, μπορούν όμως να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο θα κυβερνά.

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