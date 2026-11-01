Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (1-0 ημίχρονο): Στα 35 δευτερόλεπτα ο Τεττέη άνοιξε το σκορ, δύο δοκάρια οι «πράσινοι» – Live το ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής

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Ο Παναθηναϊκος υποδέχεται την ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Super League.

Σχεδόν 5,5 μήνες μετά το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου το γκολ του Ζοάο Μάριο χάρισε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, οι δύο ομάδες αναμετρώνται ξανά, αυτή τη φορά όμως με τον Παναθηναϊκό να είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος και σε πολύ καλή φόρμα.

Αντίθετα, η ΑΕΚ πάει στο ντέρμπι μετά την βαριά ήττα από την Μάνσεστερ Σίτι στο Champions League και την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο, ενώ την Τετάρτη ακολουθεί η Ρεάλ…

Οι εντεκάδες

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόχελεν, Καλάμπρια, Καμαρά, Κάνγκουα, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερες

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ, Ζούμπκοφ, Γιόβιτς, Βάργκα

Δείτε live τις σημαντικότερες στιγμές στο παιχνίδι:

Ημίχρονο

42′ Κι άλλο δοκάρι ο Παναθηναϊκός με τον Λιβάι!

38′ Διπλή ευκαιρία ο Παναθηναϊκός, αρχικά ο Μπρινιόλι λέει “όχι” σε σουτ του Λιβάι και στη συνέχεια σουτ του Αντίνο σταματά στο οριζόντιο δοκάρι

22′ Υποψία ευκαιρίας η ΑΕΚ, σε παράλληλη σέντρα ο Μάγερ δε βρίσκει καλά τη μπάλα

Δεν υπάρχει η ΑΕΚ στα πρώτα 12 λεπτά στο γήπεδο. Κέρδισε ένα κόρνερ, αλλά δεν έβγαλε κάτι

ΓΚΟΛ!! Στα 35 δευτερόλεπτα ο Τεττέη! Τραγικό λάθος ο Ρότα που πάσαρε στον επιθετικό του Παναθηναϊκού, ο οποίος με σουτ έξω από την περιοχή κάνει το 1-0 με το… καλημέρα

Σέντρα στο παιχνίδι

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