Κύκλωμα επίορκων κρατικών λειτουργών προστάτευε τη δράση του «Mr. Χωριάτικο» – Δημογλίδου: «Ο ανακριτής έχει πλούσιο υλικό»

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Ένα εκτεταμένο δίκτυο διασυνδέσεων με επίορκους κρατικούς λειτουργούς, στο οποίο φέρονται να συμμετείχαν αστυνομικοί, αλλά και υπάλληλοι της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ, βρίσκεται στο επίκεντρο της πολύμηνης έρευνας για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με την αλυσίδα καταστημάτων «Χωριάτικο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι συγκεκριμένες επαφές φέρονται να παρείχαν προστασία στη δράση του επιχειρηματία, διευκολύνοντας τη συνέχιση και την επέκταση των δραστηριοτήτων του.

Ο φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης, Άγγελος Γιαννακόπουλος, φέρεται να είχε αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο γνωριμιών με πρόσωπα που κατείχαν θέσεις ευθύνης στον κρατικό μηχανισμό. Μέσω αυτών των διασυνδέσεων, σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να κατάφερνε να παρακάμπτει περιορισμούς που του είχαν επιβληθεί, ακόμη και να ταξιδεύει στο εξωτερικό χωρίς να αντιμετωπίζει εμπόδια. Παράλληλα, η επιχειρηματική του δραστηριότητα φέρεται να διευρυνόταν επί σειρά ετών.

Δημογλίδου: «Ο Ανακριτής έχει στα χέρια του πλούσιο υλικό»

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews.

Αναφερόμενη στην πιθανή εμπλοκή δημόσιων λειτουργών, ξεκαθάρισε ότι όλα τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία, η οποία βρίσκεται πλέον στα χέρια του ανακριτή.

«Ο Ανακριτής αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια του πλούσιο υλικό ακόμα και για δημόσιους λειτουργούς […] Κατά τη διάρκεια της έρευνας και όπου προέκυψε οποιαδήποτε εμπλοκή αστυνομικών, είτε απομακρύνθηκε είτε κινήθηκε διαδικασία σε βάρος τους μέσω της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Πάντα με ασφάλεια ώστε να μην αντιληφθούν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ότι πραγματοποιείται έρευνα σε βάρος τους από την Αστυνομία», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου.

Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις της, οι αρμόδιες υπηρεσίες κινήθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή και μυστικότητα, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί στα μέλη της οργάνωσης η έρευνα που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Στο μικροσκόπιο και υπάλληλοι της ΑΑΔΕ

Την ίδια ώρα, κινητοποίηση καταγράφεται και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αρχής αποστέλλει επίσημα αιτήματα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και τις ανακριτικές αρχές.

Σκοπός είναι να διαπιστωθεί εάν από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει πιθανή εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση της αλυσίδας λιανικής τροφίμων, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.

Χρηματικά ανταλλάγματα και πολυτελή δώρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να λειτουργούσαν τα πρόσωπα που παρείχαν υποστήριξη στο κύκλωμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, ορισμένοι φέρονται να λάμβαναν χρηματικά ποσά ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες τους, ενώ άλλοι φέρονται να αποδέχονταν πολυτελή δώρα ή να ενεργούσαν υπό καθεστώς φόβου και εκφοβισμού.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών συνεχίζεται, ενώ η πλήρης χαρτογράφηση των διασυνδέσεων και η διερεύνηση των πιθανών ευθυνών κάθε εμπλεκόμενου προσώπου αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης.

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