Μάνη: 53χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον αδελφό του – Είχαν κτηματικές διαφορές

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Ο 53χρονος ομολόγησε πως σκότωσε στο Ελαιοχώρι της Ανατολικής Μάνης τον 57χρονο αδελφό του, εξαιτίας όπως όλα δείχνουν κτηματικών διαφορών.

Τα δύο αδέρφια, μαζί με την αδελφή τους πήγαν στο χωράφι προκειμένου να προχωρήσουν στη συγκομιδή ελιάς.

Εκεί φαίνεται ότι οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν, πιθανότατα για κάποιο χωράφι και ο 53χρονος έβγαλε το όπλο και σκότωσε τον 57χρονο αδελφό του.

Οι έρευνες από την αστυνομία συνεχίζονται προκειμένου να βρεθεί το όπλο. Όπως ο ίδιος είπε, όταν παραδόθηκε, πέταξε το όπλο σε ένα σημείο από το χωράφι μέχρι και την Αερόπολη.

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