Λουτράκι: Σοβαρό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα με 3 τραυματίες, ο ένας διασωληνωμένος (Video)

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Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (01/11), κατά τη διάρκεια ποδηλατικού αγώνα στο Λουτράκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις αθλητές, ένας Ιταλός, ένας Βρετανός και ένας Κύπριος.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ποδηλάτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από τη σύγκρουση, πιο σοβαρά τραυματίστηκε ο Ιταλός ποδηλάτης, για τον οποίο κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί από το νοσοκομείο της Κορίνθου όπου είχε διασωληνωθεί, στο νοσοκομείο Γεννηματάς στην Αθήνα καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι άλλοι δύο ποδηλάτες παραμένουν ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο της Κορίνθου.

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