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01.11.2026 16:02

Υπουργικό Συμβούλιο αύριο Δευτέρα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

01.11.2026 16:02
mitsotakis ypourgiko

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Διπλή πολιτική δραστηριότητα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, καθώς στις 11:00 θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ στις 17:30 θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, θα συζητηθούν οι κρίσιμες κυβερνητικές προτεραιότητες ανά υπουργείο έως το τέλος της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου, έπειτα από εισαγωγικές τοποθετήσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται, επίσης, η παρουσίαση του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κώτσηρα για τις αστικές συγκοινωνίες, με θέμα «Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον», καθώς και η παρουσίαση του νομοσχεδίου της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως για τους κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, την προστασία των εργαζομένων στις πλατφόρμες και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/2831.

Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τη μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε Σώμα Ασφαλείας, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα εισηγηθεί την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ.

Τέλος, ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσουν ερανιστικά νομοσχέδια των υπουργείων τους.

Το απόγευμα, στις 17:30, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας του κόμματος, στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ.

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