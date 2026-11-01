ΚΚΕ: «Πρόκληση από την κυβέρνηση οι à la carte επικλήσεις στο διεθνές δίκαιο»

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Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη από το ΚΚΕ με αφορμή την ανάρτησή του πρωθυπουργού. Σε σχόλιό του, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ υπογραμμίζει τα εξής:

«Οι à la carte επικλήσεις στο διεθνές δίκαιο του κ. Μητσοτάκη και τα ευχολόγια περί “ειρήνης” μόνο ως πρόκληση ακούγονται από την κυβέρνηση της πολεμικής εμπλοκής στο πλάι των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ, οι οποίες εδώ και χρόνια κάνουν πλάτες στις απαράδεκτες τουρκικές διεκδικήσεις.

Αυτή η εμπλοκή σε δύο πολέμους είναι που τροφοδοτεί και τα κύματα της ενεργειακής ακριβείας, με την κυβέρνηση κάθε 15 μέρες να ανακοινώνει: θα την πληρώσει ο λαός για να μπορούν να θησαυρίζουν οι όμιλοι. Και μαζί με τις συνέπειες της ακρίβειας φορτώνει στον λαό και τα δις για φρεγάτες και εξοπλισμούς που στέλνονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα, για να προβάλει την ισχύ της, η τάξη των εκμεταλλευτών.

Γι’ αυτό και η ιστορική διεθνής απεργία σε πάνω από 100 λιμάνια σε 5 ηπείρους ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, το μεγάλο συλλαλητήριο λαού και νεολαίας στον Πειραιά, ήταν το γεγονός που έβαλε τη σφραγίδα του στη βδομάδα που πέρασε, όσο κι αν ο κ. Μητσοτάκης φαντάζεται έναν λαό που απλά “μετράει μέρες για τα Χριστούγεννα”…».

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