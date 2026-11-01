search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.11.2026 18:09
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.11.2026 16:45

ΚΚΕ: «Πρόκληση από την κυβέρνηση οι à la carte επικλήσεις στο διεθνές δίκαιο»

01.11.2026 16:45
KKE

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη από το ΚΚΕ με αφορμή την ανάρτησή του πρωθυπουργού. Σε σχόλιό του, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ υπογραμμίζει τα εξής:

«Οι à la carte επικλήσεις στο διεθνές δίκαιο του κ. Μητσοτάκη και τα ευχολόγια περί “ειρήνης” μόνο ως πρόκληση ακούγονται από την κυβέρνηση της πολεμικής εμπλοκής στο πλάι των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ, οι οποίες εδώ και χρόνια κάνουν πλάτες στις απαράδεκτες τουρκικές διεκδικήσεις.

Αυτή η εμπλοκή σε δύο πολέμους είναι που τροφοδοτεί και τα κύματα της ενεργειακής ακριβείας, με την κυβέρνηση κάθε 15 μέρες να ανακοινώνει: θα την πληρώσει ο λαός για να μπορούν να θησαυρίζουν οι όμιλοι. Και μαζί με τις συνέπειες της ακρίβειας φορτώνει στον λαό και τα δις για φρεγάτες και εξοπλισμούς που στέλνονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα, για να προβάλει την ισχύ της, η τάξη των εκμεταλλευτών.

Γι’ αυτό και η ιστορική διεθνής απεργία σε πάνω από 100 λιμάνια σε 5 ηπείρους ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, το μεγάλο συλλαλητήριο λαού και νεολαίας στον Πειραιά, ήταν το γεγονός που έβαλε τη σφραγίδα του στη βδομάδα που πέρασε, όσο κι αν ο κ. Μητσοτάκης φαντάζεται έναν λαό που απλά “μετράει μέρες για τα Χριστούγεννα”…».

Διαβάστε επίσης:

Υπουργικό Συμβούλιο αύριο Δευτέρα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Video – ντοκουμέντο από την επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του Πλεύρη: Μασκαρεμένοι λόγω Halloween οι δράστες  

ΕΛΑΣ: «Καταδικάζουμε την επίθεση στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη» – «Να απαντήσει ο Χρυσοχοΐδης αν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trohaio fortiga (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με δύο φορτηγα στα διόδια Πολυμύλου – Διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό

astynomia-1121
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Αυτογκόλ» για 64χρονο οδηγό που έτρεχε με 293 χλμ. και το ανέβαζε στα social media

NATASA-PAZAITI
MEDIA

Νατάσα Παζαΐτη για φήμες περί καρκίνου: «Αν καθόμουν να δίνω σημασία σε όσα συζητούσαν, τότε δεν θα προχωρούσα» (Video)

nikos-pappas-syriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: «Οι servicers απουσίαζαν – Αιτούμαστε νέα συνεδρίαση με μοναδικούς καλεσμένους τους εκπροσώπους τους»

data_center_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τα data centers «καίνε» τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
VinFast-Trong Dong Stadium
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου θα έχει 135.000 θέσεις και ανοίγει τις πύλες του το ερχόμενο καλοκαίρι (Photos)

arkouda vosnia 1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έσωσε ένα αρκουδάκι μόλις δύο κιλών - Σήμερα ζυγίζει 150 κιλά και εξακολουθεί να θέλει να κάθεται στην αγκαλιά του

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπή από το ΣτΕ: «Σβήνουν» παλιά φορολογικά πρόστιμα – Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στην 5ετία

mitsotakis_3010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Basketgate, PizzaFan, Χωριάτικο: Γιατί η κυβέρνηση κάνει... λάβαρο τη «μάχη κατά της διαφθοράς»

mpakogiannis 665- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε διαδικτυακά ο Μπακογιάννης κι ας ήταν για τη Γκράβα η συνεδρίαση στο δήμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.11.2026 18:09
trohaio fortiga (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με δύο φορτηγα στα διόδια Πολυμύλου – Διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό

astynomia-1121
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Αυτογκόλ» για 64χρονο οδηγό που έτρεχε με 293 χλμ. και το ανέβαζε στα social media

NATASA-PAZAITI
MEDIA

Νατάσα Παζαΐτη για φήμες περί καρκίνου: «Αν καθόμουν να δίνω σημασία σε όσα συζητούσαν, τότε δεν θα προχωρούσα» (Video)

1 / 3