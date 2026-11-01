Νίκος Παππάς: «Οι servicers απουσίαζαν – Αιτούμαστε νέα συνεδρίαση με μοναδικούς καλεσμένους τους εκπροσώπους τους»

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Κατεπείγον αίτημα προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Γιώργο Κοτρωνιά καταθέτει σήμερα ο Νίκος Παππάς.

Ο Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ζητά η συνεδρίαση να έχει αποκλειστικό θέμα την ακρόαση των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (servicers).

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών απουσίαζαν από την ακρόαση φορέων της 30ής Οκτωβρίου, παρότι είχαν προσκληθεί. Όλα τα κόμματα, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση, επισήμαναν ότι όφειλαν να έχουν προσέλθει και να δώσουν απαντήσεις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι εταιρείες επικαλούνται καθυστερημένη πρόσκληση και δηλώνουν πρόθυμες να συμμετάσχουν σε νέα συνεδρίαση.

Ο Νίκος Παππάς ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής και την έγκαιρη αποστολή νέων προσκλήσεων.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της 30ής Οκτωβρίου, οι εκπρόσωποι των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (servicers) δεν προσήλθαν στην ακρόαση φορέων, παρότι είχαν προσκληθεί.

Όλα τα κόμματα, αλλά και η κυβερνητική πλευρά, επισήμαναν ότι οι εκπρόσωποι των εταιρειών όφειλαν να έχουν παραστεί και να απαντήσουν στα ερωτήματα των βουλευτών.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ένωση των εταιρειών επικαλείται καθυστερημένη αποστολή της πρόσκλησης και δηλώνει πρόθυμη να συμμετάσχει σε νέα συνεδρίαση.

Με την παρούσα καταθέτω κατεπείγον αίτημα για την έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, κατά τις απογευματινές ώρες, με αποκλειστικό θέμα την ακρόαση των εκπροσώπων των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (servicers).

Η συνεδρίαση πρέπει να προηγηθεί της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, ώστε η Εθνική Αντιπροσωπεία να έχει πλήρη εικόνα και συγκεκριμένες απαντήσεις πριν κληθεί να νομοθετήσει.

Παρακαλώ για την άμεση εξέταση του αιτήματος, τον ορισμό της συνεδρίασης και την έγκαιρη αποστολή των σχετικών προσκλήσεων.

Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων».

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