Σοβαρό τροχαίο με δύο φορτηγα στα διόδια Πολυμύλου – Διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα διόδια Πολυμύλου, στην Εγνατία Οδό, πριν από λίγο με εμπλοκή δύο φορτηγών οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα οχήματα ενώ δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση ή για τυχόν τραυματισμούς.

Λόγω του τροχαίου, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό για τα οχήματα που κινούνται από Βέροια με κατεύθυνση προς Κοζάνη.



Στην περιοχή επικρατεί πυκνή ομίχλη, με την ορατότητα να είναι περιορισμένη.

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