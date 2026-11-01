Τεράστια προβλήματα από την κακοκαιρία στη Μαγνησία: Πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα – Μεγάλος όγκος νερού και σε Θάσο και Κίμωλο (video)

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Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την ευρύτερη περιοχή του Βόλου, με τη Νέα Αγχίαλο, τις Αλυκές και τη Χρυσή Ακτή Παναγίας να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Η ένταση της βροχόπτωσης ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς μέσα σε μόλις 15 λεπτά καταγράφηκαν 20 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να σημειωθεί σε διάστημα αρκετών ωρών ή ακόμη και μιας ημέρας.

Η συγκεκριμένη μέτρηση αντιστοιχεί σε 20 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή περίπου 20 τόνους νερού ανά στρέμμα μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας. Εάν η ένταση αυτή διατηρούνταν σταθερή, θα αντιστοιχούσε σε ρυθμό βροχόπτωσης 80 χιλιοστών ανά ώρα, εξηγώντας τη γρήγορη συσσώρευση υδάτων και την εκδήλωση αιφνίδιων πλημμυρών.

Στη Νέα Αγχίαλο προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα, καθώς ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν ακόμη και οχήματα στην περιοχή Αλωνάκι. Αντίστοιχα, στη Χρυσή Ακτή Παναγίας σημειώθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες, με ζημιές σε επαγγελματικούς χώρους και εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στη Χρυσή Ακτή Παναγίας, όπου οι παρεμβάσεις στη φυσική κοίτη ρέματος και η ύπαρξη κτισμάτων που περιορίζουν τη φυσική ροή του νερού φέρονται να συνέβαλαν στην επιδείνωση της κατάστασης. Ο συνδυασμός της εξαιρετικά έντονης βροχόπτωσης με τις δυσκολίες απορροής ανέδειξε τις αδυναμίες των υποδομών και προκάλεσε σημαντικές καταστροφές.

Πλημμύρες και σε Κίμωλο και Θάσο

Στην Κίμωλο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, με μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν με ορμή, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media.

Στη Θάσο η περιοχή Σκάλα Ποταμιάς έχει κοπεί στα δύο από τις πλημμύρες. Μεγάλος όγκος από λασπόνερα έχει μπλοκάρει το οδικό δίκτυο, ενώ και το λιμάνι του νησιού έχει γίνει «ένα» με τη θάλασσα.

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