«Βροχή» καταγγελιών για το κύκλωμα απάτης ΜΚΟ: «Είμαι τρελαμένος, πώς γίνεται να εκμεταλλεύτηκαν τα παιδιά μας;», λέει πατέρας κοριτσιού με όγκο – Πώς προσέγγισαν μητέρα παιδιού με λευχαιμία (Video)

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Όλο και περισσότερες νέες καταγγελίες έρχονται στο φως για τη δράση του κυκλώματος απάτης που φέρεται να εκμεταλλευόταν οικογένειες παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, συγκεντρώνοντας χρήματα στο όνομα της θεραπείας τους με δήθεν έρανους. Γονείς που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ασθένεια των παιδιών τους περιγράφουν την οργή και την απόγνωσή τους, καταγγέλλοντας ότι άνθρωποι εκμεταλλεύτηκαν τον πόνο και την αγωνία τους.

Συγκλονίζει πατέρας κοριτσιού με όγκο για την απάτη της ΜΚΟ

«Έπεσα από τα σύννεφα, ο κόσμος έδινε από το υστέρημά του για να μαζευτούν τα έξοδα του παιδιού μου, είναι αμαρτία από τον Θεό». Γροθιά στο στομάχι είναι τα λόγια του πατέρα μικρού κοριτσιού από την Αμαλιάδα με όγκο στο κεφάλι, στο όνομα και του οποίου συγκέντρωνε χρήματα η «αμαρτωλή» ΜΚΟ που έστηνε εράνους.

Ο πατέρας της μικρής, ο οποίος έχει καταθέσει ήδη στις Αρχές, εξιστορεί στο ThessPost.gr πως έμαθε για την Οργάνωση από συζητήσεις που διακινούνταν στόμα σε στόμα στο Ογκολογικό τμήμα της κλινικής όπου νοσηλευόταν το παιδί του, αναζητώντας βοήθεια για να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο. Η οικογένεια αναγκάστηκε να πουλήσει μέχρι και το σπίτι της, δίνοντας τεράστιο αγώνα για να καλυφθούν τα έξοδα της μικρής και να μεταβεί ξανά στο εξωτερικό για τις απαραίτητες θεραπείες που απαιτεί η επίμονη ασθένεια. Σήμερα, το κοριτσάκι παλεύει ακόμη ενώ όλη η οικογένεια αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα υγείας.

«Καθόμασταν με τους μπαμπάδες στο Ογκολογικό, -εκεί γινόμαστε όλοι μια παρέα-, και με ρώτησε ένας πατέρας, πως είμαι οικονομικά. Έχοντας πληρώσει ό,τι είχα και δεν είχα, εξαντλήθηκα, δεν μπορούσα άλλο να ανταπεξέλθω. Φροντιστήρια, παιδιά, ενοίκια απλήρωτα. Και μου είπε, ότι υπάρχει αυτός ο Σύλλογος, που είναι ‘’καθαρός’’ και βοηθάει τα παιδιά, με εκστρατείες, έτσι μίλησα μαζί τους. Τα λεφτά από τις δωρεές έμπαιναν σε δικό τους λογαριασμό, εγώ είχα ένα γραφειοκρατικό θέμα και δεν μπορούσα να βγάλω ερανικό λογαριασμό και μου είπαν, θα τα μαζέψουμε εμείς και θα σας τα δώσουμε», περιγράφει.

«Τα παραπάνω χρήματα πρέπει να πάνε στα παιδιά»

Ο ίδιος, σε κατάσταση σοκ, δε μπορεί να πιστέψει πως η ΜΚΟ που θεωρούσε το στήριγμα της οικογένειας του, χρησιμοποιούσε παιδιά ως «κουμπαράδες» και λυπάται για τον αντίκτυπο της υπόθεσης στην εμπιστοσύνη του κόσμου. «Ο κάθε πολίτης που δίνει από το υστέρημά του, έστω κι ευρώ, είναι για να μαζευτούν έξοδα του παιδιού μου, είναι αμαρτία από τον Θεό. Τα παραπάνω χρήματα που μαζεύονταν, πρέπει να πάνε στα παιδιά. Δεν είμαι και στα καλύτερά μου, είμαι πρώην καρκινοπαθής, το μεγάλο μου παιδί έχει σκλήρυνση κατά πλάκας, η γυναίκα μου έχει άλλα θέματα υγείας, με τη μικρή τρέχουμε στα νοσοκομεία, είμαστε άνεργοι εδώ και τέσσερα χρόνια. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα ενός παιδιού με τέτοια ασθένεια και δεν τα καλύπτει κανείς. Είμαι τρελαμένος. Πώς γίνεται να εκμεταλλεύτηκαν το παιδί μου και όλα τα παιδιά; Τα έχω πουλήσει όλα, έχουμε τα προβλήματα μας και τώρα θα ασχολούμαστε με αυτό;», σημειώνει.

Μητέρα παιδιού με λευχαιμία αποκαλύπτει πώς την προσέγγισε η «αμαρτωλή» ΜΚΟ

Προδοσία και εκμετάλλευση. Αυτά είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη μητέρα ενός 12χρονου αγοριού που πάσχει από λευχαιμία και περιγράφει στο ThessPost.gr πώς η ασθένεια του παιδιού της, μετατράπηκε σε ένα ακόμη…«ΑΤΜ» του οργανωμένου δικτύου που «θησαύριζε», πατώντας στον πόνο των οικογενειών, αλλά και στην ευαισθησία του κόσμου.

Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικούς μήνες, όταν η μητέρα, η οποία αποκαλύπτει στο ThessPost.gr τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, έμαθε για τη ΜΚΟ από συζητήσεις που «κυκλοφορούσαν» στους διαδρόμους των παιδιατρικών κλινικών. Εκεί όπου τα παιδιά δίνουν μάχη απέναντι σε σοβαρές ασθένειες ενώ οι γονείς σε απόγνωση, προσπαθούν να βρουν τρόπο να ανταπεξέλθουν στο κόστος των θεραπειών αλλά και στο κόστος διαβίωσης.

«Μου είπαν ότι είναι μια σελίδα που βοηθά τα παιδιά που είναι άρρωστα»

Όπως περιγράφει η μητέρα, άκουσε πρώτη φορά για την ΜΚΟ από μητέρες στην κλινική όπου νοσηλευόταν ο γιος της, με λευχαιμία. «Ήμουν στο νοσοκομείο και μιλούσα με μητέρες που είχαν άρρωστα παιδιά μέσα. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ και προσευχόμουν, όχι μόνο για το παιδί μου. Και άκουσα ότι η ….. βοηθάει. Και ρώτησα, Τι είναι αυτό ……..; Και μου είπαν ότι είναι μια σελίδα που βοηθά τα παιδιά που είναι άρρωστα και είπα, πώς μπορώ κι εγώ; Και εγώ θέλω βοήθεια, εάν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσουν κι εμένα».

«Είσαι έτοιμη; Ξέρεις ότι θα βάλουμε φωτογραφίες από το παιδί;»

Μέσω των γονέων λοιπόν, εξηγεί πως ήρθε σε επικοινωνία με την 35χρονη η οποία φέρεται να είναι ένα από τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος και έχει συλληφθεί, η οποία την ενημέρωσε ότι θα δημοσιευτούν φωτογραφίες του παιδιού της, αλλά και στοιχεία για την ασθένειά του, στα social media. «Με ρώτησε, ‘’είσαι εντάξει να βάλουμε φωτογραφίες του παιδιού; Είσαι έτοιμη; ξέρεις ότι θα βάλουμε το παιδί;’’ κι εγώ είπα ναι. Μου μάζεψαν ένα μεγάλο ποσό και μου έβαλαν μια κάρτα Flex One στο κινητό που μπορούσα να πληρώνω, να ψωνίζω για το παιδί, να πάρω ρούχα, φαΐ, ό,τι είχα ανάγκη», περιγράφει, λέγοντας πως δεν γνωρίζει πόσα ήταν συνολικά τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για το παιδί της.

Πώς οι φωτογραφίες άρρωστων παιδιών γέμιζαν τους λογαριασμούς τους

Η μαρτυρία της μητέρας στο ThessPost.gr, επιβεβαιώνει ότι ο ΜΚΟ δημοσίευε ιστορίες άρρωστων παιδιών στα social media συνοδευόμενες από φωτογραφίες αλλά και διαβεβαιώσεις για «απόλυτη διαφάνεια». Σκοπός, να ευαισθητοποιήσει πολίτες να δώσουν το υστέρημά τους, πεπεισμένοι πως έκαναν μια καλή πράξη. Στην πραγματικότητα, μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων που μαζεύονταν για κάθε παιδί, κατέληγε εν τέλει σε αυτό.

Η ίδια μετά τις αποκαλύψεις αισθάνεται, όπως λέει, προδοσία και εκμετάλλευση καθώς όλα τα στοιχεία του παιδιού της εκτέθηκαν στο διαδίκτυο, ώστε να αποκομιστούν χρήματα με σκοπό το κέρδος. «Μακάρι να μην έχει κανείς ανάγκη από τέτοια λεφτά, από τέτοια αρρώστια. Όλα τα παιδιά να είναι καλά. Εάν το έχουν κάνει αυτό, είναι κρίμα. Γιατί έχουμε άρρωστα παιδιά.. και βάλαμε τα παιδιά μας μέσα, να τα κοιτάει ο κόσμος. Βάλαμε φωτογραφίες, βάλαμε πόσων χρονών είναι, τι ασθένειες έχουν. Από ανάγκη το κάναμε αυτό. Και είναι κρίμα», καταλήγει.

«Μάζεψαν 136.000 ευρώ και μας έδωσαν 7.000»

Ένα από τα θύματά του ήταν ο 17χρονος Γιώργος από την Νάουσα της Ημαθίας ο οποίος το 2018 διαγνώστηκε με οξεία, μυελογενή λευχαιμία. Παιδί πολύτεκνης οικογένειας που αντιμετώπιζε σοβαρά, οικονομικά προβλήματα καθώς οι γονείς είχαν μείνει χωρίς δουλειά.

Και ενώ το παιδί έδινε τη μάχη του από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ο 37χρονος επικοινώνησε με τους γονείς του και προσφέρθηκε να βοηθήσει μέσω της ΜΚΟ που είχε ιδρύσει.

Αρχικά προσέγγισε τον πατέρα του παιδιού στον οποίο υποσχέθηκε ότι θα συγκεντρώσει χρήματα ώστε το παιδί να πάει στο εξωτερικό και να συνεχίσει τις θεραπείες του εκεί.

Ο καιρός, όμως, περνούσε και τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για τον Γιώργο ήταν ελάχιστα. Κάποια στιγμή ο πατέρας του επικοινώνησε με τον 37χρονο για τον ενημερώσει σχετικά με τον έρανο καθώς ο τραπεζικός λογαριασμός που είχε ανοίξει ήταν στο όνομα της ΜΚΟ και όχι της οικογένειας.

Σε αυτόν υπήρχαν μόλις 5.000 ευρώ την ώρα που η οικογένεια λάμβανε καθημερινά χιλιάδες μηνύματα από πολίτες που είχαν κάνει δωρεά για τον 17χρονο Γιώργο.

«Ακούω τώρα για 150.000 και εγώ όλο το ποσό που είδα τότε ήταν 5.000 ευρώ που μου έδωσαν. Και στο τέλος ακόμη 2.000 ευρώ για το μνήμα του παιδιού. Αυτοί με πήραν γιατί είχαν μάθει για την περίπτωση του Γιώργου και μου είπε αυτός “θέλουμε να σας βοηθήσουμε οικονομικά”. Τότε εγώ ήθελα να μαζέψω χρήματα να πάμε στο εξωτερικό. Στην ανάρτηση που κάναμε για τον Γιωργάκη αυτοί έβαλαν το δικό τους λογαριασμό όχι το δικό μας. Και έβαλαν τρεις λογαριασμούς. Μάζευαν καιρό λεφτά αλλά όταν τον ρώτησα πόσα χρήματα έχουν μαζευτεί μου είπε 5.000 ευρώ», λέει στο protothema.gr ο πατέρας του 17χρονου ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τον Ιούλιο του 2021 μετά από πολυετή μάχη με τη νόσο.

Οι γονείς του παιδιού αντιλήφθηκαν πως κάτι δεν πάει καλά καθώς έβλεπαν στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση για τον έρανο ότι ο κόσμος διαμαρτυρόταν.

«Αφού είχαμε την ανάρτηση για τον Γιώργο και ξέραμε ότι μπαίνουν συνεχώς λεφτά. Ο κόσμος διαμαρτυρόταν και έλεγε να τα δώσουν σε εμάς. Όταν τον ρώτησα πάλι για τα χρήματα μου απάντησε με ύφος “άμα θέλω τώρα το σταματάω. Δεν έχω ανάγκη από λεφτά”. Μου έδωσε σύνολο 7.000 και όταν κάναμε εμείς ανάρτηση μόνοι μας τα λεφτά αυτά από τον κόσμο τα ξεπεράσαμε μέσα σε 15 ημέρες. Και στο τέλος όταν μίλησα με κάποια και της είπα ότι δεν έχουμε λεφτά για το μνήμα μου έδωσε και 2.000 για να το κάνουμε», αναφέρει ο ίδιος την ώρα που η έρευνα των Αρχών έδειξε ότι το ποσό που συγκέντρωσε η ΜΚΟ για τον 17χρονο Γιώργο ήταν πάνω από 136.000 ευρώ.

Σήμερα, ο πατέρας του Γιώργου το μόνο που ζητά είναι να βρεθούν τα χρήματα που χάθηκαν από την απάτη και να δοθούν για το σκοπό που τα έδωσε ο κόσμος. Για παιδιά που τα έχουν ανάγκη για να ζήσουν.

Γυμνάστρια έδωσε 13.900 ευρώ στη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

Μία από τις μεγαλύτερες δωρήτριες της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση εξαπάτησης πολιτών μέσω εράνων για άρρωστα παιδιά, είναι η γυμνάστρια Φαίη Ζακάκου, η οποία, όπως αποκαλύπτει, προσέφερε συνολικά 13.900 ευρώ, πιστεύοντας ότι τα χρήματά της θα χρησιμοποιούνταν για τη στήριξη παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ίδια επιχειρεί να εξηγήσει πώς βρέθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους που, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, εξαπατήθηκαν από το κύκλωμα, αλλά και να απαντήσει σε σχόλια χρηστών που της ζητούσαν να λογοδοτήσει για τη δημόσια στήριξή της στη συγκεκριμένη οργάνωση. Η γυμνάστρια ξεκαθαρίζει ότι δεν αντιμετωπίζει κάποια κατηγορία και ότι η εμπλοκή της περιορίζεται αποκλειστικά στην οικονομική ενίσχυση των εράνων. Όπως υποστηρίζει, δεν διατηρούσε προσωπικές ή φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους της οργάνωσης, αλλά είχε πειστεί ότι συμμετείχε σε μια προσπάθεια με κοινωνικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα. «Πάρα πολλοί επώνυμοι έχουν κάνει αναδημοσιεύσεις για την Παιδική Χαρά εδώ και πάρα πολλά χρόνια», αναφέρει, εξηγώντας ότι η προβολή των εκκλήσεων για βοήθεια δεν περιοριζόταν σε έναν μικρό κύκλο ανθρώπων.

Η ίδια περιγράφει ότι επί δύο χρόνια ανταποκρινόταν συστηματικά στις εκκλήσεις για οικονομική ενίσχυση παιδιών, καταθέτοντας χρήματα κάθε φορά που δημοσιοποιούνταν μια νέα περίπτωση. «Επί δύο χρόνια για το κάθε παιδί που ανεβάζανε έβαζα λεφτά. Δεν ήταν φίλοι μου, δεν ήταν γνωστοί, απλά πίστευα σε ένα κοινωνικό έργο», σημειώνει.

«Φαίη, σε παρακαλώ βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η περιγραφή της για τα προσωπικά μηνύματα που, όπως καταγγέλλει, δεχόταν προκειμένου να συνεισφέρει οικονομικά. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, οι εκκλήσεις είχαν έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα, με τους αποστολείς να επικαλούνται ακόμη και τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή ενός παιδιού. «Φαίη σε παρακαλώ βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει», ήταν ένα από τα μηνύματα που, όπως αποκαλύπτει, λάμβανε. Η ίδια εξηγεί ότι ανταποκρινόταν σε αυτές τις εκκλήσεις, θεωρώντας πως με την οικονομική συνεισφορά της μπορούσε να συμβάλει στην προσπάθεια να σωθεί ένα παιδί. Μετά την κατάθεση των χρημάτων, όπως περιγράφει, ακολουθούσαν ευχαριστήρια μηνύματα που εξήραν την προσφορά της. «Είσαι μεγάλη ψυχή Φαίη, σε ευχαριστούμε Φαίη», της έγραφαν, σύμφωνα με τη μαρτυρία της.

Η αναφορά στον Νίκο Οικονομόπουλο και τα 3.000 ευρώ

Στο βίντεό της η Φαίη Ζακάκου αναφέρεται και στην περίπτωση του μικρού Άλεξ Μιτεβ , για τον οποίο είχε πραγματοποιηθεί προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων. Όπως διευκρινίζει, το παιδί διέθετε δικό του ερανικό τραπεζικό λογαριασμό, ανεξάρτητα από τη μεταγενέστερη συμμετοχή της «Παιδικής Χαράς» στην προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσής του. Παράλληλα, αναφέρει ότι ο γνωστός τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος είχε προσφέρει 3.000 ευρώ για τον Άλεξ. Η συγκεκριμένη διευκρίνιση έχει σημασία, καθώς διαχωρίζει την ύπαρξη ανεξάρτητου ερανικού λογαριασμού από τη δραστηριότητα της ΜΚΟ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για το συγκεκριμένο παιδί συνδεόταν με τις υπό διερεύνηση πρακτικές.

«Μας κάλεσαν και μας είπαν ότι εξαπατηθήκαμε»

Η γυμνάστρια περιγράφει ακόμη τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι η ίδια είχε πέσει θύμα της φερόμενης απάτης. «Μας καλέσανε, μας είπαν ότι εξαπατηθήκαμε», αναφέρει χαρακτηριστικά. Η δημόσια τοποθέτησή της ήρθε μετά από δύο σχόλια που δέχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα οποία χρήστες υποστήριζαν ότι όφειλε και εκείνη να δώσει εξηγήσεις για τη συμμετοχή της στην προβολή των εράνων.Το βίντεο έχει εμφανώς απολογητικό χαρακτήρα, με τη Φαίη Ζακάκου να επιχειρεί να διαχωρίσει την καλόπιστη οικονομική συνεισφορά και την αναδημοσίευση εκκλήσεων για βοήθεια από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δραστηριότητες που ερευνούν οι Αρχές. Όπως εξηγεί, η ίδια δεν κατηγορείται για κάτι, αλλά συγκαταλέγεται στους εκατοντάδες ανθρώπους που θεωρούν ότι εξαπατήθηκαν, έχοντας εμπιστευτεί τις εκκλήσεις της οργάνωσης.

«Πλήγμα στην Κοινωνία των Πολιτών – Απαιτείται διαφάνεια και λογοδοσία»

Από την πλευρά του ο πρόεδρος και ιδρυτής της HELPHELLAS και της HELLAS HELPBANK, Γιώργος Γαμπιεράκης δηλώνει στο ThessPost.gr ότι «η υπόθεση αυτή αποτελεί σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία της Κοινωνίας των Πολιτών και στην εμπιστοσύνη των δωρητών. Όχι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι! Δεν μπορεί η συμπεριφορά ορισμένων να απαξιώνει το σημαντικό έργο χιλιάδων εθελοντών και οργανώσεων. Η Πολιτεία οφείλει να ενισχύσει τους ελέγχους και τη λογοδοσία, ιδιαίτερα στους οικονομικούς εράνους. Αυτή ακριβώς η ανάγκη για διαφάνεια μας οδήγησε στη δημιουργία της HELLAS HELPBANK, με στόχο την ψηφιακή καταγραφή και παρακολούθηση των δωρεών, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει ποιος προσφέρει τι, πόσα, πότε και πού καταλήγουν. Η πραγματική κοινωνική προσφορά δεν φοβάται τον έλεγχο, αλλα τον επιδιώκει.Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι μόνο τα χρήματα που χάνονται, αλλά ο κίνδυνος να χάσει η κοινωνία την εμπιστοσύνη της στην ίδια την αλληλεγγύη.Γιατί η αλληλεγγύη χρειάζεται εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη απαιτεί διαφάνεια».

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