Σύλληψη τριών ατόμων που έπαιρναν χρήματα για να… παρκάρουν αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας

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Στη σύλληψη δύο παρκαδόρων και ενός προσωρινά υπεύθυνου καταστημάτος υγειονομικού ενδιαφέροντος για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων, που χρησιμοποιούσαν για να παρκάρουν οχήματα πελατών έναντι χρηματικού αντιτίμου προχώρησε το βράδυ του Σαββάτου (31/10) η Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας.
Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., δύο εκ των συλληφθέντων, ηλικίας 51 και 22 ετών, φέρεται να παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν σε κατάστημα της περιοχής και στη συνέχεια τα πάρκαραν σε δημόσιους χώρους και δρόμους. Όταν οι πελάτες αποχωρούσαν από τα καταστήματα, έδιναν χρήματα στους «παρκαδόρους».
Η δικογραφία της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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