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01.11.2026 19:12

Θεσσαλονίκη: Κλειστός απόψε ο Περιφερειακός λόγω εργασιών για το Flyover

01.11.2026 19:12
PERIFEREIAKOS_THESSALONIKI
αρχείου Eurokin8issi

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Κλειστός θα είναι και σήμερα το βράδυ ο Περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη, λόγω εργασιών για το Flyover.

Συγκεκριμένα από απόψε το βράδυ κατά τις ώρες 23:30 έως 05:30 της επομένης, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) και Κ9 (Τούμπα).

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