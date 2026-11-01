Νέοι διάλογοι από την υπόθεση «Χωριάτικο»: «Για τον κ. Άγγελο ξέπλυνα ένα εκατ. ευρώ και μου λένε τώρα ότι κλέβω» (Video)

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Νέοι διάλογοι από τη δράση του κυκλώματος που βρισκόταν πίσω από την αλυσίδα «Χωριάτικο» έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε υπό τον έλεγχό του strip club στη Λεωφόρο Συγγρού όπου εξέδιδαν γυναίκες και «έγδυναν» τους «πελάτες». Όταν κάποιοι εξ’ αυτών διαμαρτύρονταν για υπερχρεώσεις ξυλοκοπούνταν και τους έπαιρναν τα λεφτά.
Στους νέους διαλόγους που «έπιασε» ο κοριός της Ελληνικής Αστυνομίας και προέβαλε ο ΣΚΑΪ, ακούγονται δύο υπάλληλοι του νυχτερινού κέντρου να μιλούν για έναν ξένο πελάτη που είχε πιει και να περιγράφουν πώς του έκλεβαν χρήματα.
Αναλυτικά ο διάλογος:
Επίσης, υπάρχει και διάλογος υπαλλήλων, όπου γίνεται ξεκάθαρα αναφορά για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ύψους 1 εκατ. ευρώ.
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