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01.11.2026 15:46

Νέοι διάλογοι από την υπόθεση «Χωριάτικο»: «Για τον κ. Άγγελο ξέπλυνα ένα εκατ. ευρώ και μου λένε τώρα ότι κλέβω» (Video)

01.11.2026 15:46
xoriatiko

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Νέοι διάλογοι από τη δράση του κυκλώματος που βρισκόταν πίσω από την αλυσίδα «Χωριάτικο» έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε υπό τον έλεγχό του strip club στη Λεωφόρο Συγγρού όπου εξέδιδαν γυναίκες και «έγδυναν» τους «πελάτες». Όταν κάποιοι εξ’ αυτών διαμαρτύρονταν για υπερχρεώσεις ξυλοκοπούνταν και τους έπαιρναν τα λεφτά.

Στους νέους διαλόγους που «έπιασε» ο κοριός της Ελληνικής Αστυνομίας και προέβαλε ο ΣΚΑΪ, ακούγονται δύο υπάλληλοι του νυχτερινού κέντρου να μιλούν για έναν ξένο πελάτη που είχε πιει και να περιγράφουν πώς του έκλεβαν χρήματα.

Αναλυτικά ο διάλογος:

  •  Κατηγορούμενος Α: Έτοιμος είναι παραπατάει. Δεν το έχω πειράξει πάρα πολύ, έχει κάρτες έχω πάρει και φωτοτυπία έχει διαβατήριο άμα θέλεις να κάνεις συναλλαγή έχει διαβατήριο το δίνει με τη μία. Είναι για κλέψιμο.
  • Κατηγορούμενος Β: Του βαρέσανε πιστολιά του πήρε την κάρτα ο άλλος. 
  • Κατηγορούμενος Α: Πόσο του βάρεσε;
  •  Κατηγορούμενος Β: 2.900 , 3.900 (……)
  •  Κατηγορούμενος Α: Φίλε εγώ του τα ‘βγαλα από το ATM.

Επίσης, υπάρχει και διάλογος υπαλλήλων, όπου γίνεται ξεκάθαρα αναφορά για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ύψους 1 εκατ. ευρώ.

  • Κατηγορούμενος Α: Και σου μιλάει έτσι;
  • Κατηγορούμενος Β: Ναι έτσι μου μιλάει ναι και τι άλλο και τους έχω κάνει εντάξει για τον κύριο Άγγελο έχω κάνει έχω ξεπλύνει και 1 εκατομμύριο ευρώ. Ακούς ακούς τώρα τι σου λέω;
  • Κατηγορούμενος Α: Εντάξει.
  • Κατηγορούμενος Β: Και κάθονται και μου λένε εμένα ότι κλέβω και ότι κάνω; Δηλαδή πραγματικά τρελαίνομαι καμιά φορά.

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