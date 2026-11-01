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01.11.2026 11:10

Θεσσαλονίκη: 80χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της – Συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της, που πάσχει από άνοια

01.11.2026 11:10
ekav

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Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος μιας 80χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το Σάββατο μέσα στο σπίτι της στη Χαλάστρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε αρχικά από την κόρη της η οποία κάλεσε στο ΕΚΑΒ και στη συνέχεια ενημερώθηκε η αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι η ηλικιωμένη έφερε τραύματα στο κεφάλι ενώ μέσα στην οικία βρισκόταν ο 90χρονος σύζυγός της, ο οποίος ήταν επίσης τραυματισμένος στο κεφάλι και στο χέρι.

Καθώς ο ηλικιωμένος πάσχει από άνοια, δεν κατάφερε να εξηγήσει στους αστυνομικούς τι ακριβώς συνέβη, πώς η σύζυγός του έχασε τη ζωή της και με ποιον τρόπο τραυματίστηκε και ο ίδιος.

Ο 90χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», καθώς η εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψή του με την έρευνα για την υπόθεση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μεταξύ άλλων, οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία που θα φωτίσουν όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στο σπίτι ακόμα και το σενάριο να προηγήθηκε ενδεχομένως κάποια παραβίαση του χώρου από τρίτο άτομο.

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