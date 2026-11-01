Τσουκαλάς: «Ο Μητσοτάκης θα απολογηθεί για το άρθρο 23 και τα συμφέροντα που εξυπηρετεί»

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«Ο Πρωθυπουργός, όσο κι αν κρύβεται, θα κληθεί να απολογηθεί προσωπικά για το άρθρο 23 του νομοσχεδίου, με το οποίο η κυβέρνηση επιχείρησε να υφαρπάξει, χωρίς δικαστικό έλεγχο, τις περιουσίες των δανειοληπτών, προκειμένου να τις χαρίσει στα funds», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Τον περιμένουμε στη Βουλή για να μας εξηγήσει γιατί επέλεξε τη συγκεκριμένη διάταξη και ποια συμφέροντα εξυπηρετεί. Ποια χατίρια ήθελαν να κάνουν και ποιες δεσμεύσεις έχουν αναλάβει; Ελπίζουμε να μην κρυφτεί», προσθέτει.

Ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει ότι «αποδεικνύεται πως ο ίδιος και ο κ. Πιερρακάκης είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την αναδιανομή υπέρ των λίγων και τον αφελληνισμό της ακίνητης περιουσίας», ενώ καταλήγει με αιχμηρή αναφορά προς τον πρωθυπουργό: «Είναι, συνεπώς, προτιμότερο, αντί να μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, να κυκλώσει την Τετάρτη στο ημερολόγιό του και να έρθει στη Βουλή να απολογηθεί».

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