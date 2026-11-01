Μαρινάκης για την επίθεση στο γραφείο του Πλεύρη: «Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην αστυνομία ότι θα συλλάβει τους δράστες»

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Την επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, καταδικάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για «εγκληματική ενέργεια με στόχο τον εκφοβισμό και τη φίμωση του υπουργού».

Η ανακοίνωση:

Η επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη είναι μια εγκληματική ενέργεια από θρασύδειλους.

Είναι εκείνοι που θέλουν να «φιμώσουν» τον Θάνο και κάθε άλλον που κάνει το «λάθος» να μη συντάσσεται με τη λογική του χάους και της βίας.

Ας το καταλάβουν καλά: η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει με τους όρους τους.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες το ταχύτερο δυνατό.

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Επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη – Η ανάρτησή του στα social media για το γεγονός