search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.11.2026 15:36
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.11.2026 13:30

Ακρίβεια στην ενέργεια: Ανεβαίνει το φυσικό αέριο, ανεβαίνει και το ρεύμα – Στο 271% από τον περσινό Νοέμβριο (Video)

01.11.2026 13:30
reuma

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την Κυριακή (01/11) ανακοινώνονται τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για τον μήνα Νοέμβριο και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα υπάρξουν αυξήσεις εξαιτίας της μεγάλης ανόδου του φυσικού αερίου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, ο Νοέμβριος αρχίζει με το φυσικό αέριο περίπου στα 104 ευρώ τη μεγαβατώρα. Πρόκειται για μια ετήσια μεταβολή -σε σύγκριση με τον περσινό Νοέμβριο- κατά 271%, με το φυσικό αέριο να σημειώνει υψηλό τετραετίας καθώς από τον Δεκέμβριο του 2022 είχαν να καταγραφούν αυτές οι τιμές.

Με το φυσικό αέριο, σε αυτά τα ύψη είναι προφανές ότι και το κόστος παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος, διότι πολλές μονάδες χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για την ηλεκτροπαραγωγή, ανεβαίνει.

Όσα καταγράφονται στη χονδρική τιμή του ρεύματος, δείχνουν και τι θα γίνει στη λιανική. Η χονδρική του ρεύματος για τον Οκτώβριο σε μέσα επίπεδα άγγιξε τα 200 ευρώ, 197 ευρώ η μεγαβατώρα για την ακρίβεια.

Τον Σεπτέμβριο ήταν 156 και τον Αύγουστο 133ευρώ/μεγαβατώρα. Σε μία σύγκριση μήνα με μήνα, σημειώθηκε μεταβολή 26%, ενώ σε σύγκριση ετήσιας βάσης, η μεταβολή στη χονδρική του ρεύματος είναι 75%.

Είναι προφανές, όπως τουλάχιστον εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, ότι αυτή η αύξηση, αν όχι στο σύνολό της, τουλάχιστον ένα μέρος της θα περάσει στα τιμολόγια και κυρίως στα πράσινα τιμολόγια, όπου αναμένονται πιο σημαντικές αυξήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για το μήνα Οκτώβριο το πράσινο τιμολόγιο ξεκινούσε περίπου στα 14,7 5 λεπτά η κιλοβατώρα, ενώ το μπλε τιμολόγιο, το σταθερό, ξεκινούσε από τα 11,5 λεπτά, τιμή η οποία είναι αρκετά δελεαστική αλλά δεν είναι ακόμα γνωστό αν θα διατηρηθεί και για τον Νοέμβριο.

Διαβάστε επίσης:

Από τη σταθερότητα στη διαρκή κρίση η Ευρώπη

Επιδοτήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης: Τι ισχύει με τις παρατάσεις και πότε ανοίγουν οι πλατφόρμες

Τουρισμός στην «παγίδα» του ρεκόρ εσόδων: Τζίροι στα ύψη, κέρδη στα Τάρταρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Grava
ΕΛΛΑΔΑ

Επιστολή Δούκα στους διευθυντές της Γκράβας: Μέχρι τέλη Νοεμβρίου η αποκατάσταση της παροχής αερίου

apates (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρουν μαρτυρίες για το κύκλωμα ΜΚΟ: «Μάζεψαν 136.000 ευρώ και μας έδωσαν 7.000», λέει πατέρας 17χρονου που πέθανε από λευχαιμία – «Έδωσε ανύπαρκτο πέναλτι στο 91’», καταγγέλουν διαιτητή (Video)

video1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Video – ντοκουμέντο από την επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του Πλεύρη: Μασκαρεμένοι λόγω Halloween οι δράστες  

kipseli_main
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Έπεσε κεραμοσκεπή από σπίτι – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

IRAN-78234
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ: «Ενας νέος πόλεμος θα ήταν μακρύτερος από τον προηγούμενο – Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα μπορέσει να θέσει τους όρους»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
VinFast-Trong Dong Stadium
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου θα έχει 135.000 θέσεις και ανοίγει τις πύλες του το ερχόμενο καλοκαίρι (Photos)

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπή από το ΣτΕ: «Σβήνουν» παλιά φορολογικά πρόστιμα – Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στην 5ετία

arkouda vosnia 1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έσωσε ένα αρκουδάκι μόλις δύο κιλών - Σήμερα ζυγίζει 150 κιλά και εξακολουθεί να θέλει να κάθεται στην αγκαλιά του

mitsotakis_3010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Basketgate, PizzaFan, Χωριάτικο: Γιατί η κυβέρνηση κάνει... λάβαρο τη «μάχη κατά της διαφθοράς»

mpakogiannis 665- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε διαδικτυακά ο Μπακογιάννης κι ας ήταν για τη Γκράβα η συνεδρίαση στο δήμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.11.2026 15:35
Grava
ΕΛΛΑΔΑ

Επιστολή Δούκα στους διευθυντές της Γκράβας: Μέχρι τέλη Νοεμβρίου η αποκατάσταση της παροχής αερίου

apates (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρουν μαρτυρίες για το κύκλωμα ΜΚΟ: «Μάζεψαν 136.000 ευρώ και μας έδωσαν 7.000», λέει πατέρας 17χρονου που πέθανε από λευχαιμία – «Έδωσε ανύπαρκτο πέναλτι στο 91’», καταγγέλουν διαιτητή (Video)

video1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Video – ντοκουμέντο από την επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του Πλεύρη: Μασκαρεμένοι λόγω Halloween οι δράστες  

1 / 3