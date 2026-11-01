Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ: «Ενας νέος πόλεμος θα ήταν μακρύτερος από τον προηγούμενο – Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα μπορέσει να θέσει τους όρους»

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Ξεκάθαρη προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ έστειλε την Κυριακή (1/11) το Ιράν λέγοντας ότι μία ενδεχόμενη επανάληψη των εχθροπραξιών κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μεγαλύτερης διάρκειας σύρραξη σε σχέση με την προηγούμενη.

«Ενας νέος πόλεμος θα μπορούσε να είναι μακρύτερος από τον προηγούμενο και ο αμερικανός πρόεδρος δεν θα ήταν τότε σε θέση να ορίσει την χρονική στιγμή ή τους όρους» της κατάπαυσης των εχθροπραξιών, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού Μοχαμάντ Ακραμίνια σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), Χοσεΐν Μοχεμπί, δήλωσε ότι οι πρόσφατες τοποθετήσεις του Ανώτατου Ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, «άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο» για το Ιράν ενόψει τυχόν μελλοντικών συγκρούσεων.

«Σε μια σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υφίστανται γεωγραφικοί περιορισμοί. Έχει καθοριστεί ένα ευρύτατο πεδίο δράσης για την πρόκληση ζημιών στον εχθρό και την επίτευξη της μέγιστης αποτροπής», ανέφερε σε δήλωσή του, την οποία μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim.

Σύμφωνα με τον Μοχεμπί, η «μέγιστη αποτροπή» συνεπάγεται ότι «κανένα κράτος δεν θα είναι σε θέση να υιοθετήσει εχθρική πολιτική στάση απέναντι στο Ιράν, πόσο μάλλον να τρέφει βλέψεις για το έδαφός του».

Πρόσθεσε, δε, ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν δρομολογήσει «διαδικασία εντοπισμού νέων στόχων, καθώς και σχεδιασμό επιχειρήσεων για νέα γεωγραφικά πεδία δράσης».

Οι δηλώσεις από την ιρανική πλευρά έγιναν ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να διατηρεί ανοικτές όλες τις επιλογλες απέναντι στην Τεχεράνη από την πραγματιοποίηση νέων πληγμάτων μέχρι και την διεξαγωγή συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου.

Έτοιμα για παν ενδεχόμενο τα ΗΑΕ

Ταυτόχρονα από την Μανάμα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται θα επιτρέψουν την αποφυγή της επανάληψης των εχθροπραξιών ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον προσθέτοντας ωστόσο ότι η χώρα του «είναι έτοιμη για το χειρότερο».

«Ελπίζουμε σε μία διπλωματική επιτυχία, διότι δεν είναι προς το συμφέρον της περιοχής (…) να ζήσει έναν νέο κύκλο σύγκρουσης. Αλλά το έχουμε ήδη δείξει κατά το παρελθόν, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το χειρότερο», δήλωσε ο διπλωμάτης σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων Ανουάρ Γκαργκάς κατά την διάρκεια διάσκεψης στην Μανάμα.

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