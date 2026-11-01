Η Ευρώπη «στο πόδι»: Μαζικότατες συγκρουσιακές διαδηλώσεις σε Γαλλία, Αλβανία, Γερμανία, Πορτογαλία για την ακρίβεια, την στεγαστική κρίση και τον αυταρχισμό

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Η Ευρώπη βγήκε στους δρόμους το Σάββατο, με μαζικές διαδηλώσεις και συγκρούσεις σε Γαλλία, Αλβανία, Γερμανία και Πορτογαλία. Από την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, την λιτότητα και την όλο και αυξανόμενη αυταρχική στάση των κυβερνήσεων, χιλιάδες διαδηλωτές εξέφρασαν την οργή τους απέναντι στις πολιτικές που επιβαρύνουν την καθημερινότητά τους, σε ένα κλίμα κοινωνικής δυσαρέσκειας που εξαπλώνεται σε ολόκληρη την ήπειρο.

Αλβανία: Οι φοιτητές απορρίπτουν κάθε διάλογο με τον Ράμα, αλλά και με την αντιπολίτευση

Τεταμένη κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα, όπου για 19η ημέρα οι φοιτητές ζήτησαν την παραίτηση του πρωθυπουργού Ράμα και απέρριψαν το αίτημά του για διάλογο, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Παιδείας.

Αν και τις προηγούμενες ημέρες, οι συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες των φοιτητών ήταν ειρηνικές, χθες από την αρχή της συγκέντρωσης στις 14:00 τοπική ώρα έξω από το υπουργείο Παιδείας ξεκίνησαν οι εντάσεις με την αστυνομία.

Διαδηλωτές με μάσκες αρχικά έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και άναψαν καπνογόνα. Οι αστυνομικοί από μεγάφωνα τους κάλεσαν να πάρουν αποστάσεις από πράξεις βίας και εκείνοι αντέδρασαν με σφεντόνες και πέτρες εναντίον τους. Σε απάντηση η αστυνομία έκανε ρίψεις νερού για να τους απομακρύνει.

Έκκληση προς τους φοιτητές για ειρηνική διαμαρτυρία έκαναν και πολλοί διαδηλωτές. Καθώς περνούσε η ώρα, τα επεισόδια κλιμακώθηκαν με τους διαδηλωτές να πετούν μολότοφ σε αυτοκίνητα της αστυνομίας, και τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα. Η έντονη βροχόπτωση είχε σαν αποτέλεσμα να σταματήσουν για λίγη ώρα οι ταραχές. Όμως, στις 17:00 τοπική ώρα, ομάδες διαδηλωτών κατευθύνθηκαν στο γραφείο του πρωθυπουργού όπου ξέσπασαν νέα επεισόδια με την αστυνομία, η οποία απάντησε στις βόμβες μολότοφ των διαδηλωτών κάνοντας χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού. Το γραφείο του πρωθυπουργού έχουν περικυκλώσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις όπως και το υπουργείο Εσωτερικών. Ισχυρή είναι η αστυνομική παρουσία και έξω από το υπουργείο Εσωτερικών.

Σε συλλαλητήριο βρέθηκε και το Δημοκρατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης του Σαλί Μπερίσα, το οποίο κάλεσε σε παναλβανική διαμαρτυρία τους πολίτες έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο ως συμπαράσταση στους φοιτητές. Το συλλαλητήριο του Δημοκρατικού Κόμματος ξεκίνησε από τα κεντρικά γραφεία του με τους βουλευτές στην κεφαλή της πορείας προς τη Λεωφόρο των Εθνομαρτύρων και κατευθύνθηκε αρχικά στο γραφείο του πρωθυπουργού και στη συνέχεια στο υπουργείο Παιδείας σε ένδειξη συμπαράστασης στους διαμαρτυρόμενους φοιτητές.

Όταν έφτασαν στο υπουργείο Παιδείας υπήρξαν εντάσεις με τους φοιτητές, οι οποίοι απέρριψαν το κάλεσμα εκπρόσωπων του Δημοκρατικού Κόμματος να ενώσουν τη φωνή τους κατά του Ράμα.

Οι φοιτητές απάντησαν ότι αυτή η διαμαρτυρία είναι του λαού και όχι των κομμάτων.

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί της κρατικής αστυνομίας αναπτύχθηκαν σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας, ενώ σε ετοιμότητα βρέθηκαν επίσης αντλίες νερού και αστυνομικοί ταχείας επέμβασης με ειδικό εξοπλισμό.

Γαλλία: 500.000 διαδηλωτές κατά Μακρόν, επεισόδια στο Παρίσι και άλλες πόλεις με εκατοντάδες συλλήψεις και οδομαχίες

Σε νέο κύκλο βίαιων επεισοδίων βυθίζεται η Γαλλία, με το Παρίσι να μετατρέπεται και πάλι σε πεδίο συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, ενώ οι αρχές προετοιμάζονται για μια ιδιαίτερα δύσκολη νύχτα, καθώς οι κινητοποιήσεις συμπίπτουν με τους εορτασμούς του Halloween.

Το Σάββατο (31/10), περίπου 320.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, – για πολλαπλάσιους κάνουν λόγο ανεξάρτητες πηγές – εκφράζοντας την οργή τους για την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες, την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και την αστυνομική βία.

Στο Παρίσι οι διοργανωτές ανεβάζουν τη συνολική συμμετοχή σε σχεδόν μισό εκατομμύριο.

Πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο μαζικών κινητοποιήσεων, με μαθητές, φοιτητές, συνδικάτα και μέλη του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων» να συγκροτούν ένα ευρύ μέτωπο κοινωνικής διαμαρτυρίας.

Ξήλωσαν πεζοδρόμια και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς

Η μεγάλη διαδήλωση στην πρωτεύουσα ξεκίνησε ειρηνικά, ωστόσο η ένταση κλιμακώθηκε όταν η πορεία πλησίασε στο σημείο τερματισμού της, στην περιοχή Porte de Charenton. Ομάδες κουκουλοφόρων, ντυμένων στα μαύρα, χρησιμοποίησαν σφυριά για να ξηλώσουν πλάκες από τα πεζοδρόμια, τις οποίες στη συνέχεια εκτόξευσαν εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Τουλάχιστον ένας εμπρηστικός μηχανισμός εκτοξεύθηκε προς τους αστυνομικούς, ενώ πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων και αντικείμενα στους δρόμους. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και επανειλημμένες εφόδους, επιχειρώντας να διαλύσουν τις ομάδες που συμμετείχαν στα επεισόδια.

Συγκρούσεις σημειώθηκαν επίσης στη Λυών, στη Μασσαλία και στην Τουλούζη, όπου χρησιμοποιήθηκαν και υδροβόλα.

Οι συλλήψεις αυξάνονταν συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τις πρώτες επίσημες αναφορές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 290 προσαγωγές και συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο. Νεότερα γαλλικά και ελληνικά δημοσιεύματα ανεβάζουν τον αριθμό πάνω από τις 400.

«Η νύχτα θα είναι πολύ μεγάλη» – Φρούριο η Γαλλία

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, προειδοποίησε για τον αυξημένο κίνδυνο νέων επεισοδίων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες, μαζί με ειδικές μονάδες, τεθωρακισμένα οχήματα, ελικόπτερα, drones και υδροβόλα.

Οι αρχές έχουν απαγορεύσει ορισμένες βραδινές συγκεντρώσεις, επικαλούμενες διαδικτυακά καλέσματα για βίαιες ενέργειες και λεηλασίες. Η αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς φοβάται επανάληψη των σοβαρών επεισοδίων της 17ης Οκτωβρίου, όταν σημειώθηκαν εκτεταμένες καταστροφές και λεηλασίες καταστημάτων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, 1.193 αστυνομικοί και χωροφύλακες είχαν τραυματιστεί έως τις 29 Οκτωβρίου, από την έναρξη του κύματος κινητοποιήσεων.

🇫🇷 Protestos seguem noite a dentro em Marselha, com manifestantes incendiando ruas e erguendo barricadas para enfrentar a polícia. pic.twitter.com/FOb19wQbSF — Análise Geopolítica (@AnaliseGeopol) October 31, 2026

Η κοινωνική οργή πίσω από τις συγκρούσεις

Πίσω από τις εικόνες των επεισοδίων βρίσκεται μια βαθύτερη κοινωνική και πολιτική κρίση. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο από μαθητές που διαμαρτύρονταν για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων και τις ανισότητες στην πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.

Σταδιακά προστέθηκαν εργαζόμενοι, συνδικάτα και πολίτες που αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερες δυσκολίες εξαιτίας του κόστους ζωής.

Η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διογκούμενη κρίση εμπιστοσύνης, την ώρα που τα δημοσιονομικά προβλήματα περιορίζουν τις δυνατότητές της για ουσιαστικές οικονομικές παραχωρήσεις.

Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή στις διαδηλώσεις εμφανίζεται μειωμένη σε σύγκριση με τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα, η ένταση παραμένει υψηλή. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη γαλλική κυβέρνηση είναι ότι η καταστολή των επεισοδίων δεν αντιμετωπίζει τις κοινωνικές αιτίες που τροφοδοτούν τη διαμαρτυρία.

Γερμανία: Επεισόδια στη Φρανκφούρτη μετά τη διαδήλωση της Gen Z

Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Φρανκφούρτης μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης της Gen Z, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην πόλη. Ομάδα ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα επιτέθηκε σε αστυνομικούς και λεηλάτησε εμπορικά καταστήματα, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε δεκάδες προσαγωγές.

Στην πορεία, η οποία εξελίχθηκε ειρηνικά, συμμετείχαν περίπου 8.000 άτομα. Μετά το τέλος της, ωστόσο, περίπου 100 άτομα κατευθύνθηκαν στον κεντρικό εμπορικό δρόμο Zeil, όπου προκάλεσαν ζημιές σε καταστήματα, σπάζοντας βιτρίνες με πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ λεηλάτησαν και κατάστημα όπλων.

Επιθέσεις με πέτρες, μπουκάλια και πυροτεχνήματα

Η αστυνομία επιχείρησε να διαλύσει το πλήθος χρησιμοποιώντας όχημα εκτόξευσης νερού, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο σημείο συνελήφθησαν τουλάχιστον πέντε άτομα, ενώ κατασχέθηκαν δύο όπλα.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με σπασμένα μπουκάλια, πέτρες και πυροτεχνήματα.

Τουλάχιστον ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά, όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Έσσης, Ρόμαν Πόζεκ, ο οποίος έκανε λόγο για «αριστερή εξτρεμιστική βία» στο περιθώριο της διαδήλωσης.

Πορτογαλία: Μαζικές διαδηλώσεις στη Λισαβόνα για τη στεγαστική κρίση

Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Λισαβόνας, με επίκεντρο τη στεγαστική κρίση που πλήττει την Πορτογαλία, ενώ δεν έλειψαν οι στιγμές έντασης μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης, με τις αρχές να ζητούν τη διάλυση της συγκέντρωσης.

Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο κύμα διαμαρτυριών των τελευταίων εβδομάδων, με τους πολίτες να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για το αυξανόμενο κόστος στέγασης. Οι τιμές των κατοικιών στην Πορτογαλία έχουν διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, τόσο στην αγορά όσο και στην ενοικίαση, με τους νέους να αποτελούν την πληθυσμιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο.

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο, σύμφωνα με τους διαδηλωτές, διευκολύνει τις εξώσεις και καταργεί τα ανώτατα όρια στα ενοίκια των νέων μισθώσεων. Οι συγκεντρωμένοι ζητούν από τη μειοψηφική κυβέρνηση της χώρας να αποσύρει το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας είχε αποκλείσει την προηγούμενη εβδομάδα το ενδεχόμενο απόσυρσης του νομοσχεδίου, δηλώνοντας παράλληλα ανοιχτός σε τροποποιήσεις πριν από την τελική ψηφοφορία.

Την ίδια ώρα, η στάση της αστυνομίας έχει προκαλέσει επικρίσεις, καθώς στις κινητοποιήσεις των προηγούμενων εβδομάδων έχουν καταγραφεί καταγγελίες για χρήση βίας κατά διαδηλωτών. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις, έπειτα από επιχειρήσεις απομάκρυνσης διαδηλωτών από σημεία όπου είχαν στήσει σκηνές.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι γίνεται σεβαστό το δικαίωμα στη διαδήλωση, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι οι κινητοποιήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τάξη και ευπρέπεια και με πλήρη συμμόρφωση προς τον νόμο.

Η στεγαστική κρίση και το υψηλό κόστος ζωής αποτελούν πλέον κοινά πεδία διαμαρτυρίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις κινητοποιήσεις να συνοδεύονται κατά τόπους από επεισόδια και συγκρούσεις. Ανάλογες εικόνες έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Γερμανία.

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