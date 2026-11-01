Συρία: Φορούν μαντίλες στις γυναίκες και εξαφανίζουν αγάλματα από τα σχολικά βιβλία – Η νέα μάχη για την εκπαίδευση

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Μια γυναίκα γιατρός, που εμφανιζόταν χωρίς μαντίλα σε σχολικό βιβλίο της πρώτης δημοτικού στη Συρία, παρουσιάζεται πλέον με καλυμμένα τα μαλλιά.

Σε άλλο βιβλίο, δύο κορίτσια αντικαταστάθηκαν από αγόρια, ενώ από τις σελίδες της ιστορίας εξαφανίστηκαν απεικονίσεις αρχαίων αγαλμάτων.

Δεν πρόκειται για απλές αισθητικές παρεμβάσεις. Οι αλλαγές έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση για τον ιδεολογικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ.

Το ζήτημα επανήλθε στην επικαιρότητα όταν δημοσιογράφοι και οργανώσεις επαλήθευσης παρουσίασαν συγκριτικές εικόνες παλαιότερων και νεότερων σχολικών βιβλίων.

Οι συγκρίσεις δείχνουν προσθήκη μαντίλας σε γυναικείες φιγούρες, αφαίρεση έργων τέχνης και αλλαγές σε μαθήματα κοινωνικής και πολιτικής αγωγής.

Από τις μαντίλες μέχρι την εξαφάνιση της πολιτικής αγωγής

Μία από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις αφορά βιβλίο της πρώτης δημοτικού, όπου η εικόνα μιας γιατρού τροποποιήθηκε ώστε να εμφανίζεται με χιτζάμπ.

Σε βιβλίο θρησκευτικής εκπαίδευσης της τρίτης δημοτικού, δύο αγόρια πήραν τη θέση δύο κοριτσιών σε άσκηση για τη φιλοξενία.

Από άλλο βιβλίο αφαιρέθηκε η εικόνα αρχαίου γυναικείου αγάλματος από την Ουγκαρίτ, ενώ σε απεικόνιση αρχαίου Αιγύπτιου γραφέα προστέθηκε ρούχο που καλύπτει το σώμα.

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν οι παρεμβάσεις στο περιεχόμενο. Σύμφωνα με την πλατφόρμα επαλήθευσης Verify-Sy, από βιβλίο κοινωνικής αγωγής της έκτης δημοτικού αφαιρέθηκαν ενότητες σχετικές με την τοπική αυτοδιοίκηση, την ιδιότητα του πολίτη, τα μέσα ενημέρωσης και τη δημοκρατική συμμετοχή.

Πρόκειται για αλλαγές που θέτουν ένα ουσιαστικό ερώτημα: Ποια αντίληψη για την κοινωνία και τη θέση του πολίτη μεταδίδεται πλέον στα παιδιά;

Η απάντηση της κυβέρνησης και οι αντιδράσεις

Το συριακό υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην απομάκρυνση συμβόλων και ιδεολογικών αναφορών του προηγούμενου καθεστώτος, αλλά και στον σεβασμό των πολιτισμικών αξιών της κοινωνίας. Στις 26 Οκτωβρίου διευκρίνισε ότι οι αλλαγές είχαν ανακοινωθεί ήδη από τον Ιανουάριο του 2025.

Επομένως, δεν πρόκειται απαραίτητα για νέες τροποποιήσεις του Οκτωβρίου 2026, αλλά για παλαιότερες παρεμβάσεις που επανήλθαν στη δημόσια συζήτηση. Εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής διοίκησης υποστηρίζουν ότι η αφαίρεση μιας εικόνας δεν συνεπάγεται και την εξαφάνιση της αντίστοιχης ιστορικής γνώσης.

Ωστόσο, εκπαιδευτικοί και οργανώσεις δικαιωμάτων εκφράζουν διαφορετική άποψη. Επισημαίνουν ότι η επιλεκτική απεικόνιση γυναικών με συγκεκριμένη ενδυμασία μπορεί να περιορίζει τα κοινωνικά πρότυπα με τα οποία έρχονται σε επαφή οι μαθητές.

Παράλληλα, η απομάκρυνση έργων τέχνης και ιστορικών απεικονίσεων δημιουργεί ερωτήματα για τη σχέση της εκπαίδευσης με την πολιτιστική κληρονομιά.

Από την προπαγάνδα του Άσαντ σε μια νέα ιδεολογική επιτήρηση;

Η Συρία επιχειρεί να ανασυγκροτήσει το εκπαιδευτικό της σύστημα έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια πολέμου. Η απομάκρυνση της προσωπολατρίας του Άσαντ και των συμβόλων του κόμματος Μπάαθ αποτελεί κατανοητό στόχο μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, είναι αν η κατάργηση της παλιάς κρατικής προπαγάνδας θα οδηγήσει σε μια περισσότερο ελεύθερη εκπαίδευση ή στην αντικατάστασή της από μια νέα ιδεολογική επιτήρηση. Το πρόβλημα αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε μια χώρα με διαφορετικές θρησκευτικές, εθνοτικές και πολιτισμικές κοινότητες.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανθρωπιστική έκκληση της UNICEF για το 2026, περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια παιδιά βρίσκονται εκτός σχολείου, ενώ χιλιάδες σχολικές εγκαταστάσεις χρειάζονται επείγουσα αποκατάσταση.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η συζήτηση για τις εικόνες των βιβλίων δεν είναι δευτερεύουσα. Αφορά το είδος της κοινωνίας που θα διαμορφωθεί μετά τον πόλεμο.

Διότι το ερώτημα δεν είναι μόνο τι αφαιρείται από ένα σχολικό βιβλίο, αλλά και ποιο δικαίωμα στη γνώση, στην ιστορία και στη διαφορετικότητα θα έχουν οι επόμενες γενιές των Σύρων.

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