Ο Πολάκης απαντά στην Ντόρα για το «κλείσε το στόμα σου» με… εκλογική πρόβλεψη

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Ο Παύλος Πολάκης είχε ένα φαρμακερό, σχεδόν πικρόχολο σχόλιο για τη φράση της Ντόρας Μπακογιάνη “κλείσε το στόμα σου”, που είπε σε γυναίκα, κατά τη διάρκεια της προχθεσινής εκδήλωσης στο νοσοκομείο Χανίων.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απέδωσε την φράση αυτή στην αγωνία της ΝΔ και της ίδιας της Μπακογιάννη, ενόψει εκλογών, καθώς εάν το κυβερνών κόμμα πέσει κάτω από το 25% δεν θα εκλέξει βουλευτή στο νομό.
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