Alpha Bank: Κέρδη 779 εκατ. ευρώ, ισχυρή αύξηση δανείων και προμηθειών με το βλέμμα στο 2030

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Με αυξημένη κερδοφορία, σημαντική πιστωτική επέκταση και ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες έκλεισε το εννεάμηνο του 2026 για την Alpha Bank, η οποία καταγράφει βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων και προετοιμάζεται για την παρουσίαση του νέου στρατηγικού της σχεδίου έως το 2030.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 779 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων έφτασε το 14,5% στο εννεάμηνο και το 15,5% στο τρίτο τρίμηνο, αποτυπώνοντας τη βελτίωση της αποδοτικότητας της τράπεζας.

Πίσω από την αύξηση της κερδοφορίας βρίσκονται κυρίως οι νέες χορηγήσεις, η ενίσχυση των εσόδων από τόκους και η μεγαλύτερη συμμετοχή των προμηθειών στα συνολικά έσοδα. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι τράπεζες επιδιώκουν να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τις μεταβολές των επιτοκίων.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 10,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας περίπου τα 1,3 δισ. ευρώ. Μόνο στο τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 472,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνεια και καταθέσεις

Η καθαρή πιστωτική επέκταση της Alpha Bank έφτασε τα 2,6 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, με το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων να διαμορφώνεται σε 40,4 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 13,1% σε ετήσια βάση.

Στο τρίτο τρίμηνο οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 3,1 δισ. ευρώ, ωστόσο η καθαρή αύξηση των χορηγήσεων περιορίστηκε στα 400 εκατ. ευρώ. Η διαφορά αποτυπώνει τον σημαντικό όγκο αποπληρωμών και λοιπών μεταβολών του χαρτοφυλακίου.

Παράλληλα, τα συνολικά κεφάλαια πελατών ανήλθαν σε 88,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 19% σε ετήσια βάση. Οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 13,3%, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 32%.

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η πορεία των εσόδων από προμήθειες, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 483 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 32%. Ακόμη και χωρίς τη συνεισφορά των μερισμάτων από την PRODEA, η αύξηση έφτασε το 25,4%.

Πλέον, οι προμήθειες αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των λειτουργικών εσόδων, εξέλιξη που δείχνει τη μεγαλύτερη βαρύτητα των δραστηριοτήτων διαχείρισης κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Τα κόκκινα δάνεια και οι διανομές

Στο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στο 3,8%, ενώ το κόστος κινδύνου έφτασε τις 42 μονάδες βάσης στο εννεάμηνο.

Ο δείκτης βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET1 ανήλθε στο 14,5%, παρέχοντας στην τράπεζα κεφαλαιακά περιθώρια για χρηματοδοτήσεις και διανομές.

Σημαντικό μέρος των φετινών κερδών κατευθύνεται προς τους μετόχους. Η Alpha Bank έχει σχηματίσει πρόβλεψη 421 εκατ. ευρώ για διανομή από τα κέρδη του εννεαμήνου, ποσό που αντιστοιχεί στο 55% των δημοσιευμένων κερδών.

Από αυτά, περίπου 124 εκατ. ευρώ προβλέπεται να διανεμηθούν ως προμέρισμα στις αρχές Δεκεμβρίου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην παρουσίαση του νέου στρατηγικού σχεδίου, στις 5 Νοεμβρίου, με ορίζοντα το 2030.

Για τη διοίκηση της τράπεζας, υπό τον Βασίλη Ψάλτη, το βασικό στοίχημα είναι η διατήρηση της πιστωτικής επέκτασης, η περαιτέρω ανάπτυξη των εσόδων από προμήθειες και η συγκράτηση του κόστους, ώστε η αύξηση της κερδοφορίας να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια και να μη στηρίζεται αποκλειστικά στη συγκυρία των επιτοκίων.

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