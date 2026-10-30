FARIA Renewables: Διπλή επένδυση στα αιολικά της Βοιωτίας με συμφωνία ηλεκτρικής ενέργειας με τη METLEN

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Την παρουσία της στην ελληνική αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ενισχύει η FARIA Renewables, προχωρώντας στην εξαγορά αιολικού πάρκου ισχύος 23,1 MW στη Βοιωτία, ενώ παράλληλα έχει συμφωνήσει την απόκτηση δεύτερου έργου ισχύος 35 MW στην ίδια περιοχή. Οι δύο κινήσεις προσθέτουν συνολικά 58,1 MW στο επενδυτικό της πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί και η δεύτερη συναλλαγή.

Η πρώτη εξαγορά αφορά την εταιρεία «Κάδμειος Άνεμος Ενεργειακή», θυγατρική της EDP Renewables, στην οποία ανήκει το αιολικό πάρκο που βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Ιούλιο του 2026.

Το έργο αποτελείται από τέσσερις ανεμογεννήτριες Nordex N149 και έχει εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή περίπου 75 GWh ηλεκτρικής ενέργειας. Η σύνδεσή του με το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Χούνης πραγματοποιείται μέσω υπόγειου δικτύου μέσης τάσης μήκους περίπου 14,1 χιλιομέτρων.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της επένδυσης είναι η ύπαρξη δεκαετούς σύμβασης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τη METLEN. Η συμφωνία προβλέπει τη διάθεση της παραγόμενης ενέργειας, ενώ η METLEN αναλαμβάνει και την εκπροσώπηση του σταθμού στις αγορές ηλεκτρισμού.

Η συγκεκριμένη επιλογή περιορίζει μέρος της αβεβαιότητας που συνδέεται με τις διακυμάνσεις των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά και δημιουργεί μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ως προς τα έσοδα του επενδυτικού έργου. Δεν εξαλείφει, ωστόσο, συνολικά τους κινδύνους που σχετίζονται με την παραγωγή, τη λειτουργία και τις συνθήκες της ενεργειακής αγοράς.

Η εξαγορά χρηματοδοτήθηκε από την Alpha Bank, ενώ τη νομική υποστήριξη της συναλλαγής ανέλαβε η δικηγορική εταιρεία Sardelas – Petsa. Το οικονομικό τίμημα της συμφωνίας δεν γνωστοποιήθηκε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το δεύτερο σκέλος της συνεργασίας FARIA Renewables και EDP Renewables, που αφορά αιολικό πάρκο ισχύος 35 MW. Το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να ηλεκτριστεί εντός του 2027, διευρύνοντας περαιτέρω το παραγωγικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της FARIA Renewables, Θάλεια Βαλκούμα, εντάσσει τις νέες αποκτήσεις στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό της επιχείρησης, με έμφαση σε έργα που διαθέτουν συγκεκριμένα τεχνικά και εμπορικά χαρακτηριστικά.

Η νέα συναλλαγή αναδεικνύει παράλληλα μια ευρύτερη τάση στην ελληνική αγορά ΑΠΕ: την αυξανόμενη σημασία των εξαγορών λειτουργούντων ή ώριμων έργων, σε μια περίοδο κατά την οποία η εξασφάλιση ηλεκτρικού χώρου και η πρόσβαση στα δίκτυα αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τους επενδυτές.

Για τη FARIA Renewables, το στοίχημα είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων μονάδων και η διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου που θα συνδυάζει την παραγωγική ισχύ με σταθερότερες εμπορικές συμφωνίες.

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