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ΥΓΕΙΑ

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30.10.2026 09:19

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους – Ποιες αλλαγές προβλέπει

30.10.2026 09:19
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Ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου διαμορφώνεται πλέον στη χώρα μας, μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας, χθες από τη Βουλή, το οποίο προβλέπει τη σύσταση και την οργάνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

Κύριος στόχος της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η ενιαία εκπροσώπηση ολόκληρου του κλάδου, η ουσιαστική ενίσχυση του ελέγχου και της επαγγελματικής δεοντολογίας, καθώς και η ολοκληρωμένη προστασία των πολιτών που αναζητούν εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Ο νέος νόμος θωρακίζει θεσμικά το επάγγελμα, θέτοντας ως πρωταρχικό του μέλημα την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη διασφάλιση επιστημονικά έγκυρων, ποιοτικών και δεοντολογικά υπεύθυνων ψυχολογικών υπηρεσιών. Για πρώτη φορά, οι ψυχολόγοι της χώρας αποκτούν έναν κοινό και ισχυρό θεσμικό φορέα. Με τη δημιουργία ενιαίου μητρώου, την καθιέρωση Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και τη συγκρότηση ενός αυστηρού συστήματος πειθαρχικού ελέγχου, κάθε πολίτης θα γνωρίζει με βεβαιότητα ότι απευθύνεται σε έναν πλήρως αδειοδοτημένο και ελεγχόμενο επαγγελματία.

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτήρισε το νόμο ως μια εμβληματική μεταρρύθμιση, τονίζοντας ότι η δημόσια υγεία θωρακίζεται και ο πολίτης προστατεύεται αποτελεσματικά. Επιπλέον, επεσήμανε ότι ο κλάδος αποκτά τη θέση που του αναλογεί ως ισχυρός συνομιλητής της Πολιτείας, ενώ οι νέες δομές προσφέρουν επιστημονική τεκμηρίωση και μετρήσιμους στόχους στην εθνική πολιτική για την ψυχική υγεία.

Οι βασικές αλλαγές που φέρνει η νέα νομοθεσία

Το νέο τοπίο χαρακτηρίζεται από ριζικές αναδιαρθρώσεις που αναβαθμίζουν τη λειτουργία του κλάδου:

  • Ίδρυση του Πα.Συ.Ψυ.: Συστήνεται ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων (Πα.Συ.Ψυ.) ως ΝΠΔΔ, με την εγγραφή όλων των εν ενεργεία ψυχολόγων να καθίσταται υποχρεωτική.
  • Ενιαίο Μητρώο Μελών: Θεσπίζεται μια κεντρική βάση δεδομένων, προσβάσιμη στους πολίτες, ώστε να επαληθεύεται η εγκυρότητα της άδειας κάθε επαγγελματία.
  • Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας: Καθορίζονται σαφείς κανόνες ηθικής και συγκροτούνται πειθαρχικά συμβούλια δύο βαθμών για την εξέταση τυχόν παραπτωμάτων.
  • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση: Ο Σύλλογος αναλαμβάνει τη μέριμνα για τη διαρκή επιμόρφωση των μελών του και εισηγείται τη θεσμοθέτηση νέων ειδικοτήτων.
  • Συμμετοχή στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων: Οι ψυχολόγοι αποκτούν μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του ΚΕ.Σ.Υ., συνδιαμορφώνοντας τις κρατικές πολιτικές υγείας.
  • Νομική Προστασία: Ο Πα.Συ.Ψυ. αποκτά το δικαίωμα να παρίσταται σε ποινικές δίκες που αφορούν περιπτώσεις αντιποίησης του επαγγέλματος.

Διασφάλιση και ασφάλεια δικαίου για τους επαγγελματίες

Η μετάβαση στο νέο καθεστώς έχει σχεδιαστεί με τρόπο που προστατεύει τους ήδη εργαζόμενους ψυχολόγους, αποφεύγοντας τη γραφειοκρατική ταλαιπωρία. Συγκεκριμένα, όλες οι υφιστάμενες άδειες και βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν, χωρίς να απαιτείται καμία διαδικασία επανέκδοσης ή αντικατάστασής τους. Παράλληλα, για όσους υποβάλλουν εμπρόθεσμα την αίτηση εγγραφής τους στον νεοσύστατο Πα.Συ.Ψυ., η επαγγελματική τους άδεια δεν αναστέλλεται, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχεια της εργασίας τους μέχρι την έκδοση της επίσημης βεβαίωσης.

Η λειτουργία των δύο νέων εθνικών παρατηρητηρίων

Στο πλαίσιο του ίδιου νόμου, ιδρύονται δύο κρίσιμοι επιστημονικοί φορείς που θα λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας:

Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας αναλαμβάνει την ευθύνη να εισηγείται τη θέσπιση εξειδικεύσεων και τον καθορισμό των κριτηρίων εκπαίδευσης. Παράλληλα, θέτει τις προδιαγραφές ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, συλλέγοντας δεδομένα για τις ανάγκες του πληθυσμού και τη γεωγραφική κατανομή των επαγγελματιών ανά την επικράτεια.

Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ψυχιατροδικαστικής θα λειτουργεί ως ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο για τη φροντίδα και τη διαχείριση των ψυχιατροδικαστικών ασθενών. Ο ρόλος του επικεντρώνεται στην ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, τις δικαστικές αρχές και τις σωφρονιστικές δομές της χώρας.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 09:33
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