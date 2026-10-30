Skydance: Ανακοίνωσε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου πριν από το μέτρο απολύσεων στο CBS – Ανησυχία στο CNN

Takeaways by to pontiki AI Η μητρική εταιρεία Skydance ανακοίνωσε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για τους εργαζομένους των δικτύων CBS News και CNN μετά τη συγχώνευση των εταιρειών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους με τουλάχιστον δεκαπενταετή προϋπηρεσία, στο πλαίσιο της προσπάθειας της νέας διοίκησης να ενοποιήσει τις δραστηριότητες και να μειώσει τα λειτουργικά κόστη.

Παράλληλα, η εταιρεία επιβάλλει την υποχρεωτική επιστροφή των υπαλλήλων στα γραφεία για πέντε ημέρες την εβδομάδα, καταργώντας οριστικά την τηλεργασία σε όλες τις δραστηριότητές της.

Η διοίκηση στοχεύει στην επίτευξη ετήσιων εξοικονομήσεων τουλάχιστον έξι δισεκατομμυρίων δολαρίων εντός τριετίας, προκειμένου να διαχειριστεί το υψηλό χρέος που προέκυψε από τη συγχώνευση των μέσων ενημέρωσης.

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«Μαύρα σύννεφα» έχουν αναπτυχθεί πάνω από τα δύο εξέχοντα αμερικανικά ειδησεογραφικά δίκτυα, CBS News και CNN, καθώς η μητρική εταιρεία Skydance Corp. ανακοίνωσε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου επιδεινώνοντας το ήδη βαρύ κλίμα στα δημοσιογραφικά γραφεία.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της πρόσφατης ολοκλήρωσης της κολοσσιαίας συγχώνευσης της Paramount (ιδιοκτήτριας του CBS) με τη Warner Bros. Discovery (ιδιοκτήτριας του CNN) υπό την ομπρέλα της Skydance, αναφέρει το CNBC.

Το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης αποτελεί προάγγελο ευρύτερων περικοπών και απολύσεων, καθώς η νέα εταιρεία προσπαθεί να ενοποιήσει τις δραστηριότητές της και να μειώσει τα λειτουργικά της κόστη, σημειώνει το NBC, στο δικό του σχετικό ρεπορτάζ.

Οι προσφορές εξαγοράς απευθύνονται σε υπαλλήλους με τουλάχιστον 15 χρόνια προϋπηρεσίαςστην εταιρεία, οι οποίοι κατέχουν θέση ίση ή κατώτερη από αυτή του Αντιπροέδρου. Γίνεται αντιληπτό ότι το μέτρο αφορά μια ευρεία γκάμα εργαζομένων – σχεδόν όλους. Αλλά δεν είναι αυτό μόνον. Το πρόγραμμα, που αποκάλυψε η Washington Post, αφορά όποιους εργάζονται εξ αποστάσεως και πληρούν συγκεκριμένα γεωγραφικά κριτήρια. Το τελευταίο σημείο σημαίνει ότι η προσφορά ισχύει για εργαζόμενους στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Χονγκ Κονγκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες διεθνείς τοποθεσίες.

Ο γίγαντας των μέσων ενημέρωσης επιβάλλει επίσης την υποχρεωτική επιστροφή στο γραφείο για πέντε ημέρες – δηλαδή τηλεργασία τέλος – σε όλες τις δραστηριότητές του, προκαλώντας δυσθυμία και αντιδράσεις σε CBS και CNN, σηματοδοτώντας μια ακόμη σημαντική αναδιάρθρωση για τους εργαζόμενους, καθώς ο Ντέιβιντ Έλισον επιδιώκει να εξορθολογήσει την εκτεταμένη αυτοκρατορία ψυχαγωγίας.

Η προσφορά έρχεται μετά από μήνες αναταραχής στο CBS News, το οποίο η Skydance εξαγόρασε πέρυσι μαζί με την υπόλοιπη μητρική εταιρεία του δικτύου, την Paramount.

«Η κατάσταση είναι άσχημη. Οι περισσότεροι φαίνεται να κλίνουν προς το να ζητήσουν αποζημίωση αποχώρησης. Ο κόσμος έχει κουραστεί», δήλωσε πηγή του CBS News.

«Καθώς προχωράμε στη συγχώνευση των ομάδων μας, αναγνωρίζουμε ότι δεν θα συνεχίσουν όλοι στο μέλλον, και το σεβόμαστε αυτό», ανέφερε το ηλεκτρονικό μήνυμα της διοίκησης που συνυπογράφουν οι Ντέιβιντ Έλισον και Ινόν Κράιζ.

«Για να δώσουμε στους υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις τη δυνατότητα να προχωρήσουν με τον τρόπο που τους ταιριάζει, εισάγουμε ένα Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποχώρησης», αναφέρει σε άλλο σημείο το σημείωμα

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα λάβουν εξατομικευμένες προσφορές στις οποίες θα αναφέρονται λεπτομερώς οι όροι, καθώς και ένα χρονικό περιθώριο για να αποφασίσουν αν θα αποδεχθούν το εφάπαξ πακέτο.

Στο ενημερωτικό σημείωμα δεν διευκρινίστηκε πόσοι εργαζόμενοι θα είναι επιλέξιμοι, πόσα χρήματα θα λάβουν ή πότε θα τεθεί σε ισχύ το πρόγραμμα.

Ο Έλισον έχει δεσμευτεί να επιτύχει ετήσιες εξοικονομήσεις τουλάχιστον έξι δισ. δολαρίων από τη συγχώνευση, σε βάθος τριετίας , κυρίως μέσω της ενοποίησης των τεχνολογικών υποδομών και των απολύσεων.

Η επιθετική εκστρατεία περικοπής δαπανών έρχεται σε μια στιγμή που η πρόσφατα διευρυμένη εταιρεία φέρει ένα τεράστιο χρέος ύψους περίπου 82,5 δισ. δολαρίων, έναντι 7,9 δισ. δολαρίων σε διαθέσιμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της 30ης Ιουνίου.

Η Skydance στοχεύει να μειώσει το χρέος της έως το τέλος του 2029, δημιουργώντας παράλληλα ετήσιες ταμειακές ροές άνω των 10 δισ. δολαρίων έως το 2030 — χρήματα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποπληρωμή των δανείων.

Εν τω μεταξύ στο CNN τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Αν και η ανησυχία εντείνεται, αλλά προς το παρόν για διαφορετικούς λόγους. Το προσωπικό του CNN ένιωσε ανακούφιση από την απόφαση της Skydance, λίγο μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, να διατηρήσει τον Μαρκ Τόμσον, τον πρώην επικεφαλής της New York Times και πάλαι ποτέ γενικό διευθυντή του BBC, στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου. Η ανησυχία όμως παραμένει

Πολλοί φοβούνταν ότι το δίκτυο, το οποίο μαζί με το MS Now και το Politico είχε αντιμετωπίσει μια απαγόρευση πρόσβασης στα ΜΜΕ από τον Λευκό Οίκο – η οποία έχει πλέον αρθεί – ως προφανή αντίποινα για την κριτική κάλυψη του Τραμπ, ενδέχεται να υποστεί ριζική αναδιάρθρωση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάδειξη της αμφιλεγόμενης Μπάρι Γουάις, αρχισυντάκτριας του CBS News, στην ηγεσία.

Παρότι ο Τόμσον έχει δηλώσει ότι η Skydance υποστηρίζει την ανεξαρτησία του CNN, νέες ανησυχίες σχετικά με την επιρροή της δεξιάς προέκυψαν όταν έγινε γνωστό πως ο Ίλον Μασκ, σύμμαχος του Τραμπ και υποστηρικτής ακροδεξιών αιτημάτων μέσω της πλατφόρμας του X, έχει επενδύσει 1 δισ. δολάρια για να αποκτήσει μερίδιο στον όμιλο μέσων ενημέρωσης.

«Η διαφύλαξη της συντακτικής ανεξαρτησίας αποτελεί μια αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των καταναλωτών των μέσων ενημέρωσης», δήλωσε ο Μάικ Προυλξ, αναλυτής της Forrester. «Όλο και περισσότεροι πλούσιοι αποκτούν όλο και μεγαλύτερη επιρροή στα δημόσια κανάλια ενημέρωσης».

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