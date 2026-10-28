Η Sarah Snook πρωταγωνιστεί στη δραματική μίνι σειρά-reboot του «The Birds» για το HBO

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Το HBO ετοιμάζει τη νέα δραματική μίνι σειρά «The Birds», με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη Σάρα Σνουκ (Sarah Snook), σύμφωνα με το Variety. Η σειρά αντλεί έμπνευση από το εμβληματικό φιλμ του Άλφρεντ Χίτσκοκ (Αlfred Hitchcock) και την ομώνυμη νουβέλα της Δάφνης ντι Μοριέ (Daphne du Maurier).

HBO is developing a series reboot of Alfred Hitchcock’s classic film “The Birds,” with Sarah Snook in the lead role.



The official logline states: “Escaping a bitter custody battle, Myra Massey (Snook) returns home with her young daughter, secretly probing a childhood friend’s… pic.twitter.com/i0iMSYv9O2 October 27, 2026

Η υπόθεση μεταφέρει το ατμοσφαιρικό θρίλερ σε μια απομακρυσμένη πόλη της Αλάσκας. Το πρότζεκτ κυκλοφόρησε στην αγορά το καλοκαίρι, προκαλώντας έντονο ανταγωνισμό, με το HBO να επικρατεί τελικά στη διεκδίκησή του.

Η επίσημη σύνοψη αναφέρει: «Προσπαθώντας να ξεφύγει από μια επίπονη διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού της, η Myra Massey (Σνουκ) επιστρέφει στην πόλη της μαζί με τη μικρή της κόρη, ερευνώντας κρυφά τη μυστηριώδη εξαφάνιση μιας παιδικής της φίλης. Με έναν δολοφόνο να κυκλοφορεί ελεύθερος και τις απειλές εναντίον της να κλιμακώνονται, η Myra παλεύει να προστατεύσει την κόρη της από μια νέα, εφιαλτική απειλή: βίαιες, φονικές επιθέσεις πουλιών που συνδέονται ανεξήγητα με το έγκλημα».

Η παραγωγή πραγματοποιείται σε συνεργασία του HBO και της Universal Global Television. Ο Τομ Σπεζιάλι (Tom Spezialy) υπογράφει το σενάριο του πιλοτικού επεισοδίου και αναλαμβάνει καθήκοντα εκτελεστικού παραγωγού, μαζί με τους Ντέιβιντ Χέιμαν (David Heyman) και Ντάνι Σάμιτ (Danny Samit) για λογαριασμό της Heyday Television. Στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμμετέχουν επίσης η πρωταγωνίστρια Σάρα Σνουκ και η Τζένιφερ Γκάμπλερ Ρόουλινγκς (Jennifer Gabler Rawlings).

Το βιβλίο της Δάφνης ντι Μοριέ κυκλοφόρησε το 1952 με φόντο την ύπαιθρο της Κορνουάλης, ενώ η κινηματογραφική μεταφορά του Άλφρεντ Χίτσκοκ μετέφερε τη δράση στο παραθαλάσσιο Bodega Bay στην Καλιφόρνια, όταν βγήκε στις αίθουσες το 1963 γράφοντας τη δική της ιστορία στο σινεμά τρόμου.

'The Birds' Reboot: Sarah Snook to Lead HBO Series Take on Hitchcock Classic https://t.co/oM4bN040cr — Variety (@Variety) October 27, 2026

Με αυτόν τον ρόλο, η Σνουκ επιστρέφει στο HBO, καθώς πρωταγωνίστησε στην επιτυχημένη δραματική σειρά «Succession» για τέσσερις σεζόν. Για την ερμηνεία της απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Emmy, κερδίζοντας τη μία, καθώς και δύο Χρυσές Σφαίρες. Παράλληλα, συνεχίζει τη συνεργασία της με την Universal, έχοντας πρωταγωνιστήσει πρόσφατα στη σειρά «All Her Fault» του Peacock, η οποία της χάρισε επίσης μία υποψηφιότητα για Emmy.

Από την πλευρά του, ο Ντέιβιντ Χέιμαν είναι εκτελεστικός παραγωγός στην πολυαναμενόμενη νέα σειρά «Harry Potter», η πρώτη σεζόν της οποίας αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα.

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