28η Οκτωβρίου: Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία (photos/video)

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Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων παρέλασαν στο κέντρο της πόλης, περνώντας μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο, συνοδεία της φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων.

Πάρα το πρωινό ψιλόβροχο, η παρέλαση πραγματοποιήθηκε υπό καλές καιρικές συνθήκες, διευκολύνοντας όσους κατέβηκαν στο κέντρο της Αθήνας για να παρακολουθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων και των λυκείων της πρωτεύουσας να παρελαύνουν.

Την παρέλαση «έκλεισε» η φιλαρμονική της Πυροσβεστικής και τα Σώματα Ελληνικού Οδηγισμού και Ελλήνων Προσκόπων.

Τη μαθητική παρέλαση παρακολούθησαν, επίσης, εκπρόσωποι της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου.

Για μια «ιστορική επέτειο» και μία «λαμπρή στιγμή η οποία ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας, που επηρέασε την Ευρώπη και όλο τον κόσμο», έκανε λόγο μετά το πέρας της παρέλασης η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

«Το “Όχι” που ειπώθηκε εκείνη τη στιγμή, αμέσως μετά, μετουσιώθηκε σε ένα μεγάλο “ναι” που στα χρόνια περνάει μια σκυτάλη σε όλους μας: τη σκυτάλη της ευθύνης για την ελευθερία και για τη δημοκρατία. Μία μάχη ενάντια στο φασισμό, ενάντια στη μισαλλοδοξία και σε όσους θέλουν να μιλούν με τα άκρα», πρόσθεσε η υπουργός.

Η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στα παιδιά που παρέλασαν σήμερα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τα προέτρεψε «να λένε “ναι” στην αλληλεγγύη, “ναι” στην κατανόηση, “ναι” στην Ειρήνη, “ναι” στον υγιή πατριωτισμό και να θυμούνται ότι η έκταση μιας χώρας πολλές φορές δε συνάδει με το μεγαλείο, αλλά έχει να κάνει με το ανάστημα το οποίο ορθώσουμε τις πιο καίριες στιγμές».

«Ας παραδώσουμε τη χώρα πιο δίκαιη, πιο δυνατή, ακόμα πιο άξια για τις επόμενες γενιές», κατέληξε η κ. Ζαχαράκη.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, από την πλευρά του δήλωσε: «Σήμερα τα παιδιά της Αθήνας μας γέμισαν με περηφάνεια και ελπίδα. Σε μια εποχή που η μισαλλοδοξία και η ακροδεξιά έρχονται πάλι στο προσκήνιο, το μεγάλο “Όχι” της 28ης Οκτωβρίου είναι πάντα επίκαιρο. Την ιστορία τη γράφουν όσοι αντιστέκονται και διεκδικούν. Και αυτή η γενιά έχει αποδείξει ότι έχει τη δύναμη και το σθένος να σηκώσει ανάστημα για μια καλύτερη ζωή».

Στη συνέχεια, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης σημείωσε ότι «σήμερα τιμούμε το περήφανο όχι, που ο ελληνικός λαός είπε ομόθυμα το 1940» και «που μας γεμίζει σήμερα με μια πολύ μεγάλη ευθύνη».

«Εκείνο το όχι ήταν αποτέλεσμα της αξιοπρέπειας αλλά και ενός πολύ μεγάλου ναι στην ελευθερία και στην αίσθηση πατριωτισμού που είχαν οι Έλληνες», είπε ο κ. Χρηστίδης και πρόσθεσε: «Σήμερα, τα τελεσίγραφα δεν έρχονται τα ξημερώματα, έρχονται με την ανασφάλεια, τις ανισότητες, το χρέος που έχουμε όλοι να απαντήσουμε όχι στις πολύ μεγάλες αδικίες. Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε το εθνικό καλό».

Τέλος, η πρόεδρος του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε: «Σήμερα είναι μία μεγάλη ημέρα για την Ελλάδα μας, για τις Ελληνίδες, τους Έλληνες και για όλο τον κόσμο. Είναι η μέρα που είπαμε ένα μεγάλο “Όχι”, πριν από 86 χρόνια. Όχι στον φασισμό, όχι στον ναζισμό, όχι στον πόλεμο, όχι στον ολοκληρωτισμό, όχι στα διεθνή εγκλήματα, όχι στην κατοχή, όχι στην υποταγή και την υποδούλωση. Ο λαός μας, έχει μια περήφανη παρακαταθήκη αντίστασης και όπως είπαμε “όχι” τότε, έτσι λέμε “όχι” και σήμερα. Είμαστε μαζί με τους αγωνιζόμενους ανθρώπους, μαζί με τους αντιστεκόμενος ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, είμαστε με τη δημοκρατία την ελευθερία με τον άνθρωπο».

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν εφαρμοστεί, ενώ με εντολή της ΕΛΑΣ, άνοιξε ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα».

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