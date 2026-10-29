Ισπανία: Η απόφαση της τελευταίας στιγμής που έσωσε τρεις Έλληνες από τη σιδηροδρομική τραγωδία – «Ξαφνικά, ο χρόνος σταμάτησε»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα ταξίδι αναψυχής στην Ισπανία μετετράπη σε εφιάλτη για την οικογένεια Δρίτσα, καθώς η μητέρα και οι δύο γιοι της, ηλικίας 21 και 18 ετών, βρίσκονταν ανάμεσα στους επιβάτες ενός εκ των δύο τρένων που ενεπλάκησαν στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που συγκλόνισε τον πλανήτη.

Οι τρεις Έλληνες είχαν φτάσει στη Μαδρίτη το Σάββατο και κατευθύνονταν με τρένο προς τη Σεβίλλη, όταν σημειώθηκε η τραγωδία.

Η μητέρα, η οποία χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο και έχει υποστεί κάταγμα στην κλείδα, δεν επιθυμούσε να μιλήσει δημόσια και άφησε τους γιους της να περιγράψουν όσα έζησαν. «Είμαι ακόμη σε κατάσταση σοκ», ήταν η μοναδική της δήλωση στην El Pais, μετά το δυστύχημα.

Ο Μάριος, 21 ετών, και ο Χρήστος, 18 ετών, βρίσκονταν σε διαφορετικό σημείο του τρένου λίγο πριν από τη σύγκρουση. Ο μεγαλύτερος γιος είχε πάει μαζί με τη μητέρα του στην καφετέρια για να πάρουν πρωινό. Την ώρα που περίμεναν να παραλάβουν την παραγγελία τους, η σύγκρουση τούς εκτίνταξε από τις θέσεις τους. «Ξαφνικά, ο χρόνος σταμάτησε», περιέγραψε ο Μάριος.

Η σύγκρουση τούς έριξε πάνω σε άλλους επιβάτες, ενώ το βαγόνι-εστιατόριο εκτροχιάστηκε. Για αρκετά δευτερόλεπτα επικράτησε ένας «άγριος ήχος», ενώ η ατμόσφαιρα γέμισε με έντονη μυρωδιά χώματος. Το βαγόνι είχε πάρει κλίση περίπου 30 μοιρών. Οι περισσότεροι επιβάτες του συγκεκριμένου χώρου επέζησαν, καθώς, παρότι το βαγόνι βγήκε από τις ράγες, δεν συνεθλίβη από την πρόσκρουση.

Η αλλαγή θέσης που αποδείχθηκε καθοριστική

Μόλις κατάφεραν να σηκωθούν, ο Μάριος και η μητέρα του επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον μικρότερο γιο για να μάθουν αν είχε τραυματιστεί. Ο Χρήστος είχε σωθεί χάρη σε μια αυθόρμητη απόφαση που πήρε λίγο πριν από τη σύγκρουση: Μετακινήθηκε στη θέση που είχε προηγουμένως αφήσει ελεύθερη ο αδελφός του. Η θέση στην οποία καθόταν αρχικά εκτοξεύτηκε κατά τη σύγκρουση.

Αφού αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μεταξύ τους, τα τρία μέλη της οικογένειας κατάφεραν να συναντηθούν ξανά, να εγκαταλείψουν το τρένο και να καταφύγουν σε έναν αγρό με αμυγδαλιές.

Την ώρα που η οικογένεια ανακαλούσε τις δραματικές στιγμές, η μητέρα ξέσπασε σε κλάματα. Οι δύο γιοι της την αγκάλιασαν, προσπαθώντας να την ηρεμήσουν.

Παρά την περιπέτειά τους, οι τρεις Έλληνες εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την ιατρική φροντίδα και την υποστήριξη που δέχθηκαν. Όταν η γλώσσα αποτελούσε εμπόδιο στην επικοινωνία με όσους έσπευσαν να τους βοηθήσουν, συνεννοούνταν μέσω χειρονομιών.

Ιδιαίτερη συγκίνηση τούς προκάλεσε η πρωτοβουλία ενός ντόπιου εθελοντή, ο οποίος τους μετέφερε με το αυτοκίνητό του από το σημείο του δυστυχήματος στο χωριό, πριν από τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο.

Μετά τα όσα έζησαν, η οικογένεια σχεδιάζει να επιστρέψει στη Μαδρίτη για να ξεκουραστεί. Η συνέχιση των διακοπών στη Σεβίλλη δεν αποτελεί πλέον επιλογή που αισθάνονται ότι μπορούν να ακολουθήσουν, ενώ παραμένει ανοιχτό το πώς θα οργανώσουν την επιστροφή τους.

Διαβάστε επίσης:

Κατέρρευσε μία από τις νεραϊδοκαμινάδες του Μουσείου Γκιόρεμε στην Καππαδοκία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί (Videos)

Ισπανία: Νεκρή η πρώην υπουργός, Φάτιμα Μπάνιεθ – Επέβαινε στο μοιραίο τρένο

Στο πλευρό του ακροδεξιού φίλου του ο Τραμπ: «Οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία ήταν ντροπιαστικές»











