Στο πλευρό του ακροδεξιού φίλου του ο Τραμπ: «Οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία ήταν ντροπιαστικές»

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανεβάζοντας τους τόνους μετά τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία, στις οποίες επικράτησε ο απερχόμενος αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, χαρακτήρισε σήμερα την εκλογική διαδικασία «ντροπιαστική».

«Αυτές οι εκλογές αποτελούν ντροπή για τον βραζιλιάνικο λαό», δήλωσε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους, κάνοντας επίσης λόγο για μια «ντροπιαστική κατάσταση».

Q: On Brazil, you now recognize Lula as the president. Do you have any intention to talk to him and congratulate him? Trump: I will talk to him, but I think election was a disgrace in Brazil. https://t.co/Wbv3KbFJXA — Clash Report (@clashreport) October 29, 2026

O ηττημένος συντηρητικός υποψήφιος Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος έφθασε στις ΗΠΑ χθες αφού έφυγε από τη Βραζιλία, αρνείται να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα των εκλογών.

Q: Who, in your mind, is the legitimate winner of the Brazilian election? Trump: I don’t want to comment, but I thought the election was a great embarrassment to the people of Brazil. https://t.co/B0bfhrw32b — Clash Report (@clashreport) October 29, 2026

Γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, ο γερουσιαστής κατήγγειλε «εκλογική νοθεία» και είπε πως θέλει να ηγηθεί της αντιπολίτευσης από το αμερικανικό έδαφος.

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