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29.10.2026 08:32

Τραμπ για Φλάβιο Μπολσονάρου: «Είχε άδικη μεταχείριση, σίγουρα περίεργες οι εκλογές στη Βραζιλία»

29.10.2026 08:32
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Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Τετάρτη ότι «δεν θα ανακατευτεί» όσον αφορά τον βραζιλιάνο γερουσιαστή της άκρας δεξιάς Φλάβιο Μπολσονάρου, που διέφυγε στις ΗΠΑ κι υποστήριξε πως είναι ο «αληθινός» πρόεδρος της Βραζιλίας.

«Δεν θα κάνω σχόλιο για αυτό. Δεν θα ανακατευτώ», είπε ο ρεπουμπλικάνος ερωτηθείς για την τοποθέτηση αυτή, προτού σχολιάσει «ήταν αλλόκοτες εκλογές αυτές, είναι σίγουρο», αναφερόμενος στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής την Κυριακή, στον οποίο αναδείχθηκε νικητής ο κεντροαριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

«Νομίζω πως αυτός κι η οικογένειά του είχαν πολύ άδικη μεταχείριση», είπε ακόμη ο κ. Τραμπ, απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις προτού αναχωρήσει με το αεροσκάφος του για το Οχάιο (κεντρικές ΗΠΑ), όπου επρόκειτο να εκφωνήσει προεκλογική ομιλία.

Σε ανακοίνωση που απηύθυνε «στον βραζιλιάνικο λαό και στη διεθνή κοινότητα» και δημοσιοποίησε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης χθες, ο Φλάβιο Μπολσονάρου τόνισε ακόμη πως θα «ηγηθεί της αντιπολίτευσης» από τις ΗΠΑ.

Έπειτα από περίπλου μέσω Αργεντινής και Ισημερινού, αυτός που ήθελε να μιμηθεί τον πατέρα του Ζαΐχ Μπολσονάρου αφίχθη μαζί με μέλη της οικογένειάς του αεροπορικώς περί τις 15:30 (ώρα Ελλάδας) σε αεροδρόμιο κοντά στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα.

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας σημείωσε σε δική του ανακοίνωση πως ο πολιτικός υποβλήθηκε σε ελέγχους και του επιτράπηκε η είσοδος στη χώρα «δυνάμει των νόμων και των διαδικασιών περί μετανάστευσης σε ισχύ».

Είχαν χορηγηθεί ήδη θεωρήσεις διαβατηρίων στον πολιτικό και στην οικογένειά του από την κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ, συμμάχου του πατέρα του γερουσιαστή, του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο πρεσβύτερος γιος του έχει βρεθεί αντιμέτωπος με διάφορες έρευνες της δικαιοσύνης στη Βραζιλία, ιδίως για υπόθεση διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος.

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ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 10:38
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