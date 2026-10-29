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29.10.2026 08:14

Μέση Ανατολή: Ο Βανς συζητά με Τεχεράνη – Προσπάθεια αποτροπής νέων χτυπημάτων

29.10.2026 08:14
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Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απηύθυνε επιστολή στον γραμματέα του ιρανικού ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας Μοχσέν Ρεζαεΐ, πρωτοβουλία με στόχο να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν και να αποτραπεί η έναρξη νέων βομβαρδισμών των ΗΠΑ στην Ισλαμική Δημοκρατία, ανέφερε η Wall Street Journal.

Η επιστολή συντάχθηκε κατόπιν οδηγίας του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με μια από τις πηγές της εφημερίδας. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι σκοπός του Βανς είναι να αποτιμήσει «αν η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον μπορούν να βρουν επαρκή σημεία σύγκλισης ώστε να πειστεί» ο κ. Τραμπ «να μη δώσει τη διαταγή» να εξαπολυθεί «σύντομη» αλλά «εντατική» νέα επίθεση εναντίον του Ιράν «τις επόμενες εβδομάδες».

Το ζητούμενο δεν είναι να κλειστεί «συμφωνία ειρήνης», αλλά να συμφωνηθεί «πλαίσιο διαπραγματεύσεων», πάντα σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα. Το διπλωματικό εγχείρημα καταγράφεται τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει να πλανάται η απειλή νέων ευρείας κλίμακας βομβαρδισμών στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ σε κάτι λιγότερο από μια εβδομάδα, την ερχόμενη Τρίτη 3η Νοεμβρίου.

Μπορεί να αρχίσει σύντομα νέα, «μικρή “Επική Οργή”», διεμήνυσε ο Ρεπουμπλικάνος την περασμένη εβδομάδα, χρησιμοποιώντας την αμερικανική ονομασία της επίθεσης που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν από την 28η Φεβρουαρίου. Η εφημερίδα ανέφερε επίσης χθες ότι η Ουάσιγκτον προειδοποίησε κράτη του Κόλπου να προετοιμαστούν για την πιθανότητας νέας «σύντομης και εντατικής στρατιωτικής εκστρατείας» μετά τις «midterms».

Ούτε οι ΗΠΑ, ούτε το Ιράν έχουν προχωρήσει σε σημαντικές επιθέσεις εναντίον χερσαίων στόχων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η σύγκρουση περιορίζεται στη θάλασσα, όπου οι δυνάμεις της Ουάσιγκτον συνεχίζουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, ενώ η Τεχεράνη προσπαθεί να επιβάλει τον έλεγχό της στο Ορμούζ. Ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, γραμματέας του ιρανικού ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, 71 ετών, υπήρξε επικεφαλής του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 – παρέμεινε στο αξίωμα αυτό περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον αξιωματικό.

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