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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

29.10.2026 10:00

Εφιάλτης τα «κόκκινα» δάνεια: Στα 6,2 δισ. ευρώ οι οφειλές στις τράπεζες, «καμπανάκι» για στεγαστικά και μικρές επιχειρήσεις

29.10.2026 10:00
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Τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αποκαλύπτουν νέα αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 529 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο. Η ακρίβεια και οι πιέσεις στα νοικοκυριά σπρώχνουν στην αθέτηση πληρωμών χιλιάδες στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.

Μπορεί τα τελευταία χρόνια οι τραπεζικοί ισολογισμοί να ελαφρύνθηκαν με τη μεταφορά των παλαιών οφειλών σε funds και εταιρείες διαχείρισης (servicers), όμως το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων φαίνεται να είναι εφτάψυχο. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ένα νέο κύμα απλήρωτων οφειλών δημιουργείται αθόρυβα στις συστημικές τράπεζες, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές οικονομικές πιέσεις που υφίστανται νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

Αύξηση 9,3% μέσα σε μόλις έξι μήνες

Στο τέλος Ιουνίου, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που παραμένουν στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών σκαρφάλωσαν στα 6,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας κατακόρυφη αύξηση από τα 5,7 δισ. ευρώ που βρίσκονταν τον Δεκέμβριο.

Η επιβάρυνση κατά 529 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μόλις εξάμηνο μεταφράζεται σε άνοδο της τάξης του 9,3%, εξέλιξη που χτυπά «καμπανάκι» στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Κόκκινος» συναγερμός στα στεγαστικά δάνεια

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο της έκθεσης εστιάζει στην πορεία των στεγαστικών δανείων, τα οποία συνδέονται άμεσα με την πρώτη κατοικία των νοικοκυριών.

Οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές στη συγκεκριμένη κατηγορία κατέγραψαν άλμα 14,8%, φτάνοντας συνολικά τα 2,3 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, τα προβληματικά καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν άνοδο 11,7%, αγγίζοντας τα 600 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι οφειλές των ιδιωτών/νοικοκυριών που βρίσκονται πλέον στο «κόκκινο» διαμορφώνονται στα 2,9 δισ. ευρώ, δείχνοντας ότι η εξόφληση των μηνιαίων δόσεων γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτη για τη μέση οικογένεια.

Ασφυξία για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις

Στον επιχειρηματικό τομέα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 5,4%, φτάνοντας συνολικά τα 3,2 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι η ίδια για όλες τις ταχύτητες της αγοράς.

Το μεγαλύτερο πλήγμα καταγράφεται στους ελεύθερους επαγγελματίες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τις πολύ μικρές μονάδες, όπου τα «κόκκινα» δάνεια εκτινάχθηκαν κατά 12,5%.

Αντίθετα, οι μεγάλες επιχειρήσεις εμφάνισαν περιορισμένη αύξηση 3,8%, ενώ στις μικρομεσαίες η άνοδος συγκρατήθηκε στο 1,2%. Η μοναδική κατηγορία που σημείωσε μείωση στα προβληματικά της δάνεια ήταν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Αρνητικό ισοζύγιο: Πολλά κοκκινίζουν, ελάχιστα «πρασινίζουν»

Η αποκαλυπτική ακτινογραφία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνει την ταχύτητα με την οποία δημιουργούνται νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές:

1,7 δισ. ευρώ νέων δανείων πέρασαν μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την κατηγορία των εξυπηρετούμενων στα μη εξυπηρετούμενα.

Μόλις 388 εκατ. ευρώ κατάφεραν να «πρασινίσουν» και να επιστρέψουν σε κανονική ρυθμισμένη εξυπηρέτηση.

Παράλληλα, οι διαγραφές δανείων από τις τράπεζες κινήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, μόλις στα 73 εκατ. ευρώ.

Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δάνεια που «κοκκινίζουν» και σε αυτά που αποκαθίστανται αποδεικνύει ότι, παρά τη θεαματική μείωση των παλαιών οφειλών σε βάθος δεκαετίας, η παραγωγική βάση της χώρας εξακολουθεί να παράγει νέα χρέη.

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