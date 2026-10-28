Στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ ο Παπασταύρου – Στο επίκεντρο το κόστος του ρεύματος και η ενεργειακή ασφάλεια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο Λουξεμβούργο μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, προκειμένου να συμμετάσχει την Πέμπτη, 29/10, στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ενεργειακή ασφάλεια, τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και τις επενδύσεις να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.

Στο πλαίσιο των εργασιών, θα συζητηθούν μέτρα για τη διατήρηση προσιτού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με έμφαση στην πρόταση Κανονισμού που αφορά τον σχεδιασμό των τιμολογίων δικτύου και τη φορολογία.

Στην ατζέντα του Έλληνα υπουργού περιλαμβάνεται επίσης η επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού για τον χειμώνα 2026-2027 και τα επόμενα χρόνια, καθώς και η αξιοποίηση των Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα ως εργαλείων εθνικού επενδυτικού σχεδιασμού.

Παράλληλα, οι υπουργοί Ενέργειας θα εξετάσουν το νομοθετικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2030, εστιάζοντας στους στόχους για την ενεργειακή απόδοση, τον εξηλεκτρισμό, τις διασυνδέσεις, την ευελιξία του συστήματος και την αποθήκευση ενέργειας.

Στην υπόλοιπη θεματολογία της συνόδου περιλαμβάνονται οι υποδομές μεταφοράς ενέργειας, η αγορά CO2, η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων και η βιωσιμότητα της βιομηχανίας καυσίμων. Οι συζητήσεις θα καλύψουν ακόμη τον ηλεκτρικό εξοπλισμό υψηλής τάσης και τις παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση των αγορών ντίζελ.

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης: Η Θράκη είναι στην πρώτη γραμμή της Ελλάδας και της Ευρώπης – Σύμβολο εθνικής ισχύος, δημοκρατίας, ελευθερίας, ισονομίας

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: «Η Ελλάδα είναι μία δύναμη ειρήνης, η οποία δεν εκβιάζει, αλλά ούτε εκβιάζεται και δεν απειλεί, αλλά ούτε και δέχεται απειλές»

Κουτσούμπας: Το δικό μας ΟΧΙ σήμερα είναι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην εμπλοκή της Ελλάδας







