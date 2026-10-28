Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Διαφθορείο “Η Ελλάς”» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το μπετόν 25% της ΝΔ που σημαδεύουν οι συνεχείς αναφορές σε πάταξη εγκληματικών συμμοριών, αλλά και για τη στάση των υπόλοιπων πολιτών που έχουν μπαϊλντίσει με το εύρος της ανομίας, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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