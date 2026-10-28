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Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2026 16:47

Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

28.10.2026 16:47
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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Διαφθορείο “Η Ελλάς”» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το μπετόν 25% της ΝΔ που σημαδεύουν οι συνεχείς αναφορές σε πάταξη εγκληματικών συμμοριών, αλλά και για τη στάση των υπόλοιπων πολιτών που έχουν μπαϊλντίσει με το εύρος της ανομίας, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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