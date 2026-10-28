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28.10.2026 17:23

Στο Μαϊάμι έφτασε ο Φλάβιο Μπολσονάρο μετά την ήττα από τον Λούλα

28.10.2026 17:23
flavio-bolsonaru

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Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο και η οικογένειά του έφθασαν στο Μαϊάμι σήμερα, όπου η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα τους χορηγήσει θεωρήσεις εισόδου (visa), αφού εκείνος αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας να παραδώσει τα διαβατήριά του.

Ο Μπολσονάρο, ο οποίος ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές από τον αριστερό αντίπαλό του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έφυγε από τη Βραζιλία υπό άκρα μυστικότητα, μετά την έκδοση της δικαστικής εντολής, η οποία σχετίζεται με μια έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ εκείνος αρνείται οποιοδήποτε παράπτωμα.

Σε πλάνα που κατέγραψε το Reuters TV διακρίνεται ο Μπολσονάρο, η σύζυγός του και οι δύο κόρες τους να αποβιβάζονται από το αεροσκάφος Gulfstream G400 και να κατευθύνονται στο αεροδρόμιο Miami-Opa Locka.

Το ταξίδι τους με προορισμό τις ΗΠΑ κέντρισε το ενδιαφέρον σε ολόκληρη την περιοχή. Εισήλθαν στη βόρεια Αργεντινή αργά χθες το βράδυ, σύμφωνα με την υπηρεσία μετανάστευσης της χώρας και κατόπιν με ιδιωτικό τζετ ταξίδεψαν έως την πόλη του Ισημερινού Γουαγιακίλ. Από εκεί, αναχώρησαν αεροπορικώς για Μαϊάμι.

Η προεδρία της Αργεντινής, υπουργεία του Ισημερινού και η Baires Fly, η εταιρεία που διαχειρίζεται το ιδιωτικό τζετ, δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα να σχολιάσουν.

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