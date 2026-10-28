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28.10.2026 18:05

Σάντσεθ: Αν υπήρξε αμέλεια, θα αποκαλυφθεί – Δεν είναι αποδεκτό για μια χώρα όπως η Ισπανία να βιώνει δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα την ίδια χρονιά

28.10.2026 18:05
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credit: AP

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Την πλήρη διερεύνηση των αιτιών της πολύνεκρης σύγκρουσης δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία ζητά ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο του δυστυχήματος στην περιοχή της Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο.

Το νέο σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 28/10, στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με τη Σεβίλλη, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται μέχρι στιγμής στους 68.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε το συμβάν «τρομερή τραγωδία», εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες, ενώ ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την κινητοποίησή τους.

«Σήμερα ολόκληρη η Ισπανία πενθεί. Ζωές έχουν καταστραφεί, οικογένειες έχουν διαλυθεί, ο πόνος είναι τεράστιος», δήλωσε.

«Η βασική προτεραιότητα της ισπανικής κυβέρνησης είναι να φροντίσει τα θύματα, να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και να διασφαλίσει ότι θα σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ανθρώπινες ζωές», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι Αρχές θα προχωρήσουν σε ενδελεχή έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενες παραλείψεις ή αστοχίες στην ασφάλεια θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα.

«Θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Και αν υπήρξε αμέλεια, θα αποκαλυφθεί. Αν υπήρξαν αστοχίες στο σύστημα ασφαλείας, θα αντιμετωπιστούν με τη μέγιστη αυστηρότητα. Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την ασφάλεια, γιατί τέτοιου είδους τραγωδίες δεν μπορεί να συνεχίσουν να συμβαίνουν σε μια χώρα όπως η δική μας», τόνισε ο Σάντσεθ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο στο Ανταμούθ της Ανδαλουσίας, με 46 νεκρούς, λέγοντας: «Δεν είναι αποδεκτό για μια χώρα όπως η Ισπανία να βιώνει δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας την ίδια χρονιά, όπως το ζήσαμε».

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